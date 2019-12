Fast & Furious - Hobbs & Shaw, in esclusiva una featurette dagli extra del DVD

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, lo spin-off della celebre saga del quale vi presentiamo una featurette esclusiva tratta dagli extra della versione in DVD, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD in uscita il prossimo 3 dicembre grazie a Universal Pictures Home Entertainment .

Fast & Furious - Hobbs & Shaw vede come protagonisti Luke Hobbs e Deckard Shaw, introdotti rispettivamente Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6. Per anni i due si sono scambiati insulti, provocazioni e colpi corpo a corpo. Ma quando l'anarchico e geneticamente potenziato Brixton Lorr giunge in possesso di armi biologiche dal potenziale catastrofico che potrebbe modificare per sempre l'umanità, Hobbs e Shaw sono obbligati ad allearsi per sconfiggere l'unico uomo superiore a loro per forza.

Diretto da David Leitch, tratto da una storia del creatore dell'arco narrativo della saga di Fast & Furious Chris Morgan e scritto da Morgan e Drew Pearce), Hobbs & Shaw è prodotto da Johnson, Statham, Morgan e Hiram Garcia (Skyscraper, Rampage). Nel cast troviamo Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs e Jason Statham in quelli di Deckard Shaw. Il cast è completato da Idris Elba (Brixton Helen) MirrenVanessa Kirby, Cliff Curtis, Eiza González, Eddie Marsan.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw sarà disponibile dal 3 dicembre nei formati Dvd, Blu-ray e in Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia, per alzare l'asticella dell'azione e dello humor come mai visto prima, portando i fan attraverso un nuovo emozionante viaggio. Il puro carisma da star di livello assoluto come Johnson e Staham porta l'azione, lo spettacolo, il brivido e umorismo su un altro livello e ha contribuito al successo globale del film, già oltre i 680 milioni di dollari al botteghino.

Hobbs & Shaw contiene oltre 80 minuti di contenuti speciali esclusivi ed inediti, tra cui un inizio alternativo del film, scene eliminate ed estese e diverse pillole dal dietro le quinte in compagnia del cast e della troupe che trasportano sempre più i fan a fondo di questa storia ricca di azione ed emozioni. Di successo tra il pubblico, Hobbs & Shaw porta attraverso il globo intero un livello di azione non-stop, da Los Angeles a Londra e dai terreni contaminati di Chernobyl all'incredibile bellezza naturale di Samoa. David Leitch, Dwayne Johnson e il regista David Leitch sono tra i protagonisti della video featurette che vi presentiamo in esclusiva.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI DEI FORMATI BLU-RAY:

Scene eliminate/ estese/ alternative

Show and tell degli stunt Johnson & Statham: Hobbs & Shaw - insieme alle clip del film e l'aiuto degli stuntman, scopriamo nel dettaglio alcune delle sequenze chiave del film per quanto riguarda il processo di creazione degli stunt.

L'albero genealogico Hobbs - questo speciale ti permetterà di scoprire la famiglia allargata degli Hobbs. Dalla figlia di Hobbs, alla madre ai fratelli, lanciatevi in un energetico dietro le quinte per vedere come hanno passato il loro tempo sul set.

Tutto in famiglia: una conversazione con Roman e Dwayne - durante una conversazione intima, Roman Reigns e Dwayne Johnson parlano del loro rapporto personale, che arriva da una lunga discendenza di wrestler, e di com'è lavorare fianco a fianco in un progetto così caro a Johnson.

E molto altro!

CONTENUTI SPECIALI NEL FORMATO DVD:

Scene estese/alternative

Commento al film con il regista David Leitch

Nuovi amici - momenti esilaranti con i cameo presenti nel film, questa pillola vi mostrerà alcuni dei momenti migliori dai loro giorni sul set.

Johnson & Statham: Hobbs & Shaw - perché questo duo funziona così bene sia dentro che fuori dal set.

Sviluppo di una scena di combattimento con il regista David Leitch - dalla sceneggiatura, agli storyboard e finalmente al set per lavorare con il cast e la troupe, questo contenuto speciale vi illustrerà la progressione delle scene di combattimento dal concetto iniziale fino alla loro esecuzione.

E molto altro!

FILMMAKERS:

Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Cliff Curtis e Helen Mirren

Musiche: Tyler Bates

Montaggio: Christopher Rouse ACE

Scenografie: David Scheunemann

Direttore della fotografia: Jonathan Sela

Produttori esecutivi: Dany Garcia, Kelly Mccormick, Ethan Smith, Ainsley Davies, Steven Chasman

Produttori: Dwayne Johnson p.g.a., Jason Statham, Chris Morgan p.g.a., Hiram Garcia p.g.a.,

Storia di: Chris Morgan

Sceneggiatori: Chris Morgan e Drew Pearce

Diretto da: David Leitch

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 16 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese Dolby Atmos; Italiano, Francese, Spagnolo, Hindi Dolby Digital Plus 7.1 Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Francese, Spagnolo, Arabo, Danese, Olandese, Finlandese, Greco, Hindi, Islandese, Norvegese, Portoghese, Svedese

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 10 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 2.39:1

Audio: Italiano, Inglese, Spagnolo Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese