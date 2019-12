10 tra i migliori cofanetti da regalare a Natale 2019 agli amanti delle serie tv in DVD e Blu-ray : da Il Trono di spade a The Big Bang Theory, da The Walking Dead a Mr. Robot.

Cofanetti serie tv da regale per Natale 2019

Le serie tv sono sempre più amate, grazie anche alla grande qualità e alla varietà di generi di prodotti sempre più avvincenti e appassionanti. Ecco dunque che un'idea regalo di Natale in ambito homevideo potrebbe riguardare proprio i cofanetti con stagioni nuove appena uscite, oppure addirittura raccolte complete di stagioni. Tanto più che le offerte in ambito DVD, Blu-ray e ora perfino 4K UltraHD, non mancano di certo.

Un bel cofanetto da mettere sotto l'albero potrebbe essere l'ideale per chi non ama lasciar passare troppo tempo tra un episodio e l'altro e preferisce dedicarsi al binge watching con ore di visione ininterrotta. Ecco dunque 10 cofanetti da regalare per Natale 2019, scovati tra ultime uscite e tra le varie offerte, per fare contenti tutti gli appassionati di serie tv.

1. Il Trono di spade: i cofanetti con l'intera collezione

Adesso che la pluripremiata serie tv si è conclusa, come non pensare a un super regalo che racchiuda tutte le otto stagioni di un vero e proprio cult? Ecco dunque gli imperdibili cofanetti DVD (37 dischi) e Blu-ray (33 dischi) con la collezione completa delle 8 stagioni de Il trono di spade.

Ma attenzione, se volete fare un regalo indimenticabile, c'è anche Il Trono di Spade - la collezione completa - limited edition, ovvero un'edizione limitata da collezione in un cofanetto in legno fatto su misura: nove pannelli finemente illustrati da Robert Ball, 73 episodi su 33 dischi blu-ray, più di 15 ore di contenuti speciali inclusi 88 commenti audio. E c'è anche Game of Thrones: Reunion Special, uno speciale di 90 minuti con la reunion del cast della stagione finale.

2. Il Trono di Spade 8, anche in 4K

Dovete fare un regalo a chi ama Il trono di spade, ma qualcosa di più limitato rispetto alla mega collezione? Oppure il destinatario ha già le altre stagioni? Nessun problema: Il trono di spade 8, con il suo gran finale ricco di inganni, tradimenti e scontri epici sarà disponibile in tre formati digipack targati Warner, DVD (4 dischi), Blu-ray*(3 dischi) e perfino 4K UltraHD (6 dischi perché all'interno ci sono anche i blu-ray), tutti ricchi di contenuti speciali.

3. The Big Bang Theory: la stagione 12 e la serie completa con 37 DVD

The Big Bang Theory, una delle più longeve e amate serie comedy di sempre, con il suo bagaglio di divertimento e risate, approda in DVD non solo nella sua ultima stagione, la numero 12, per un regalo più "tranquillo", ma anche con un'incredibile collezione completa delle 12 stagioni per un dono molto più importante. Basti pensare che il cofanetto con la collezione completa contiene al suo interno ben 37 DVD per una scorpacciata infinita di risate.

4. Gomorra 4 in DVD e Blu-ray

Come non approfittare del fatto che proprio a dicembre esce in homevideo la Gomorra 4? La serie tv Sky di grande successo, che continua a seguire le gesta di Genny dopo la morte di Ciro e una guerra fra clan pronta ad esplodere ancora una volta, sarà disponibile sia in DVD (4 dischi) che in Blu-ray (3 dischi).

5. Breaking Bad: La serie completa in una incredibile Camper Edition

Volete fare le cose davvero in grande? Ecco che Universal mette a disposizione, per gli amanti della mitica serie con Bryan Cranston, la Breaking Bad - Collezione Esclusiva: Camper Edition. Si tratta di un incredibile box set contenente i 16 dischi blu-ray con gli episodi di tutte le cinque stagioni della serie tv cult ed oltre 55 ore di contenuti speciali. E, ad arricchire questo super cofanetto da collezione, anche il mitico camper protagonista della serie.

6. Walking Dead 9 e il saluto a Rick Grimes

Abbiamo già visto in tv la decima stagione, ma la recente uscita in homevideo Fox di The Walking Dead 9, è l'occasione per riprendere confidenza con il mondo degli zombie e fare un gradito regalo agli appassionati del genere. Tanto più che la serie, una delle più seguite di tutti i tempi, è disponibile sia in DVD (qui la nostra recensione) che in Blu-ray, entrambe edizioni con all'interno cinque dischi e tanti extra. In questa nona stagione tra l'altro compare per l'ultima volta Andrew Lincoln, storico interprete di Rick Grimes.

7. 1993 - La serie: un passo indietro

Su Sky abbiamo da poco potuto vedere 1994, ma la stagione precedente della serie tv italiana, 1993, non era ancora arrivata in homevideo. Ecco a colmare il vuoto l'uscita in DVD (tre dischi) a dicembre, dove ritroviamo personaggi ormai notissimi come Leonardo Notte, Pietro Bosco e Veronica Castello districarsi nei meandri di una stagione fra le più turbolente della politica italiana.

8. Mr. Robot: la collezione completa con le tre stagioni

Una serie tv evento originale nei contenuti con protagonista Sami Malek, premio Oscar per Bohemian Rhapsody. Unn regalo gradito ai fan di questa serie? Mr. Robot - Collezione completa Stagioni 1-3, disponibile sia in DVD che in Blu-ray, edizioni targate Universal entrambe con 10 dischi all'interno e tanti extra. Per rivivere le allucinanti avventure di Elliot Alderson, programmatore che di giorno lavora come ingegnere informatico per la Allsafe Security e di notte vigila la rete come hacker.

9. Narcos: la Trilogia - Limited Edition

Il narcotrafficante Pablo Escobar, il cartello di Medellín, la storia vera della dilagante diffusione della cocaina tra Stati Uniti ed Europa negli anni ottanta, e poi la lotta al cartello di Calì. Adesso, dopo l'uscita della terza stagione, è disponibile anche Narcos - La Trilogia - Limited Edition, un prestigioso cofanetto targato Eagle con le tre stagioni della serie Netflix e all'interno 8 blu-ray e un booklet informativo.

I super eroi: The Flash 5 e Arrow 7

Per soddisfare i fan dei supereroi ecco due recenti uscite: The Flash 5 e Arrow 7, entrambe disponibili sia in DVD (5 dischi) che in Blu-ray (4 dischi). Ce n'è davvero per tutti i gusti.

