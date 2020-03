Fast & Furious 9: Vin Diesel ha anticipato il ritorno di Paul Walker in un cameo?

Vin Diesel ha suggerito la possibilità del ritorno di Paul Walker in un cameo in Fast & Furious 9 su Instagram?

La star Vin Diesel potrebbe aver anticipato il ritorno di Paul Walker in un cameo in Fast & Furious 9 in un affettuoso post in cui ricorda l'amico scomparso nel 2013.

Vin Diesel ha lottato con tutte le sue forze per non ritardare l'uscita di Fast & Furious 9, ma l'emergenza Coronavirus ha avuto la meglio e il film è slittato addirittura al 2021. In tutto ciò la star non si arrende a continua a fornire anticipazioni e dettagli su cosa attende i fan al cinema quando finalmente saranno in grado di vedere il film.

Uno degli ultimi post pubblicato su Instagram lascerebbe intendere che Brian O'Conner, il personaggio interpretato dall'amico Paul Walker, potrebbe fare ritorno nella saga, magari in un breve cameo.

Vin Diesel scrive: "Non dimenticherò mai quando Pablo mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe tornato nel franchise Fast & Furious solo perché ero io a produrlo...benedetto dalla capacità di fare magie".

Walker è morto il 30 novembre 2013 in un incidente d'auto durante una pausa dalle riprese di Fast & Furious 7. Per finire il film sono chiamati i fratelli dell'attore, Cody e Caleb Walker, come stand-in. Stessa tecnica che potrebbe essere utilizzata per far ricomparire Brian O'Conner nel nono e penultimo capitolo della saga, naturalmente se la sua presenza verrà confermata, magari con l'aggiunta di materiali di repertorio. Qui potete leggere tutto ciò che sappiamo finora su Fast & Furious 9.

