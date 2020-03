Fast & Furious 9, Vin Diesel conferma l'uscita: "Abbiamo bisogno del cinema più che mai"

Mentre il mondo è in allarme per via della diffusione del Coronavirus e i studios fanno slittare le release film, Vin Diesel conferma L'uscita di Fast & Furious 9 stabilita in origine affermando che "ora più che mai abbiamo bisogno del cinema".

L'uscita di No Time to Die è slittata a novembre, e in Cina molte premiere sono state cancellate a causa del lockdown della nazione per contenere il virus. Ma parlando con USA Today, Vin Diesel, ha confermato l'uscita di Fast & Furious - Hobbs & Shaw fissata al 22 maggio negli USA (in Italia uscirà il giorno precedente, il 21 maggio). Diesel ha specificato:

"Non criticherò nessuno nel mondo per aver detto 'Voi ragazzi siete stupidi per aver distribuito questo film proprio ora. Adesso abbiamo bisogno dei film più che mai. Viviamo tempi in cui il cinema e l'esperienza cinematografica vengono minacciati. Perciò tenetelo a mente, la premiere si terrà. Adoro mostrare i miei film al pubblico e ai fan perché sa solo Dio quando hanno fatto per me. Sono pazzo. Sto pregando Son di lasciarmi andare in Cina, anche adesso. Dovreste vedere le loro facce quando mi rispondono 'Ci vai da solo, amico! Forse dobbiamo pensare a non focalizzarci solo sul box office, ma a sottolineare come siamo tutti un unico mondo e dobbiamo superare questa cosa insieme".

Vin Diesel 5 ruoli cult: tra Xander Cage e Dominic Toretto