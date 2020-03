Fast & Furious 9: Universal posticipa l'uscita di un anno a causa del Coronavirus!

Fast & Furious 9, a causa del Coronavirus ha una nuova data di uscita: il 2 aprile 2021 negli Stati Uniti, come annunciato da Universal e dall'attore Vin Diesel che ha spiegato i motivi della scelta di posticipare la distribuzione con un post condiviso sui social.

Il protagonista della saga di Fast and Furious ha scritto online: "Sentiamo l'amore e l'attesa che avete nei confronti del prossimo capitolo della nostra saga. Per questo motivo è specialmente dura informarvi che dobbiamo spostare la data di uscita del film: è diventato chiaro che non sarà possibile che tutti i nostri fan intorno al mondo potranno vedere il film a maggio".

Il messaggio condiviso da Vin Diesel e dal profilo ufficiale della saga prosegue sottolineando: "Sposteremo l'uscita a livello mondiale al mese di aprile 2021, con la distribuzione prevista nelle sale americane dal 2 aprile 2021. Anche se sappiamo che c'è della delusione nel dover attendere ancora un po', questa scelta è stata presa prendendo in considerazione più di ogni altra cosa la sicurezza di tutti. Spostare l'uscita permetterà alla nostra famiglia in tutto il mondo di vivere l'esperienza di assistere al nuovo capitolo della storia insieme. Ci vedremo la prossima primavera".

Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.

La regia è stata affidata a Justin Lin e il film avrebbe dovuto arrivare nei cinema italiani il 22 maggio 2020.