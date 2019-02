Fast & Furious 9: l'uscita slitta al Memorial Day 2020

Universal ha deciso di posticipare l'uscita di Fast and Furious 9. Il nono capitolo della saga automobilistica non uscirà, come anticipato, a Pasqua 2020, ma arriverà nelle sale americane il 22 maggio, nel weekend del Memorial Day.

Fast & Furious 9 è la seconda parte di una nuova trilogia inaugurata da Fast & Furious 8 che terminerà col decimo e ultimo capitolo della saga principale. Il nono capitolo è in fase di sviluppo dallo scorso maggio quando Daniel Casey è stato ingaggiato per occuparsi della sceneggiatura al posto di Chris Morgan.

In un primo tempo Fast and Furious 9 avrebbe dovuto uscite nella primavera del 2019, ma la data è slittata per fare posto allo spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw, nei cinema ad agosto. Il protagonista dello spinoff Dwayne Johnson non comparirà in Fast and Furious 9 dopo la rottura con alcuni membri del cast seguita alla sua scelta di realizzare il nuovo film contro il volere della "famiglia".

Fast and Furious 9 uscirà nei cinema americani il 22 maggio 2020. Justin Lin tornerà alla regia del franchise dopo aver diretto ben quattro capitoli della saga. Nel nostro approfondimento trovate tutte le informazioni su Fast and Furious 9 diffuse finora.

