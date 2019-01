Fast & Furious 9, The Rock conferma: "Non sarò nel film"

Fast & Furious 9 dovrà fare a meno di una delle star del franchise. The Rock ha confermato che non reciterà nel film. La rottura nella famiglia di Fast & Furious sembra ormai insanabile. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Hobbs and Shaw, primo spinoff della saga automobilistica fortemente voluto da Dwayne Johnson, le altre star hanno reagito con disappunto alla notizia.

E' nota la faida tra The Rock e Tyrese Gibson, ma anche il veterano Vin Diesel non ha gradito le scelte di The Rock col quale non correrebbe buon sangue. Il risultato è che, con tutta probabilità, Dwayne Johnson non tornerà in Fast & Furious 9, come ha confermato lui stesso a MTV:

"Il piano è sempre stato che l'universo di Fast and Furious crescesse e si espandesse. A oggi, non siamo in Fast 9 perché sono quasi pronti per girare. Ma chi lo sa cosa accadrà in Fast 10 e oltre, non si può prevedere. Alla fine la verità è che tra Hobbs e Dom le cose non sono ancora chiare. E' tutto in sospeso."

Fast & Furious 9 vedrà un'ulteriore evoluzione della saga, che diventerà ancor più internazionale. Svelate le prime due location del nuovo film, che saranno Londra e le Hawaii. Come anticipato, le riprese si terranno ad aprile (qui potete leggere tutte le anticipazioni su Fast & Furious 9). Justin Lin tornerà a occuparsi del franchise per la gioia dei fan dirigendo la nuova avventura ed è già candidato a dirigere anche il preannunciato Fast & Furious 10.

Di recente Vin Diesel ha annunciato lo sviluppo di un nuovo spinoff della saga, dedicato ai personaggi femminili, che sarà scritto da un trio di sceneggiatrici, Nicole Perlman, Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.

