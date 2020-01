Fast & Furious 9: il trailer del film con Vin Diesel

Il primo trailer di Fast & Furious 9 è finalmente arrivato, "trascinato" dal mega evento, nominato per l'occasione Trailer Drop Event, che la Universal ha organizzato a Miami per presentare ufficialmente il nuovo film con Vin Diesel.

Il video si apre con una scena all'insegna della tranquillità in famiglia con il piccolo Brian che riceve un regalo speciale come protezione per quello che sta per accadere. La situazione prende infatti una svolta all'insegna dell'azione e Dom si ritrova alle prese con un criminale, assassino e pilota incredibile che si rivela essere il fratello del protagonista. Il filmato mostra anche il ritorno del personaggio interpretato da Charlize Theron e incredibili scontri senza, ovviamente, dimenticare gli incredibili veicoli che da sempre contraddistinguono il franchise, e poi ancora sparatorie, esplosioni e tantissimi inseguimenti a bordo di ogni tipo di mezzo di trasporto.

Lo spettacolare concerto che ha accompagnato il lancio del trailer vede le esibizioni di artisti come Wiz Khalifa, Ludacris, Ozuna e Cardi B, presenti nel nono film del franchise (salgono a 10 con lo spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw).

Oltre a Ozuna, Ludacris e Cardi B, Fast & Furious 9 vedrà nel cast naturalmente il protagonista Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, Michael Rooker, Cardi B, Finn Cole e per la prima volta nel franchise John Cena. Per la regia di Justin Lin, il film arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2020.