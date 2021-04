Fast & Furious 9: il nuovo spettacolare teaser ci invita a tornare al cinema

La voice over di Vin Diesel ci prende per mano e ci accompagna nel nuovo teaser trailer di Fast & Furious 9, invitandoci a fare ritorno al cinema in attesa del nuovo capitolo del franchise automobilistico.

A un certo punto, la voce di Vin Diesel dice: "Dopo essere stati lontani per così tanto tempo, è ora di tornare insieme. Per ridere, per esultare, siamo pronti a farvi credere ancora. Perché nessuno fa un ritorno come nei film".

Inizialmente, la distribuzione di Fast & Furious 9 - The Fast Saga era attesa per il 19 aprile 2019 ma è stata spostata per lasciare spazio a Hobbs & Shaw. Spostato ad aprile 2020 per evitare la concorrenza di No Time to Die, l'uscita del film è stata infine fissata per il 25 giugno 2021.

Oltre a Vin Diesel e a suo figlio Vincent, in Fast & Furious 9 reciteranno anche Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang e Lucas Black. Nei mesi passati, alcuni membri del cast avrebbero anticipato la presenza in Fast 9, di scene ambientate nello spazio.