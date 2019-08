Fast & Furious 9: Michael Rooker nel cast!

Fast & Furious 9 avrà tra i suoi protagonisti l'attore Michael Rooker, una delle star di Guardiani della Galassia.

Il nuovo capitolo del franchise action prodotto da Universal arriverà nei cinema americani il 22 maggio 2020.

Tra gli interpreti di Fast & Furious 9 ci saranno anche Vin Diesel, Charlize Theron, John Cena, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, e Helen Mirren.

L'attore Michael Rooker ha ottenuto il ruolo di Buddy e prossimamente sarà tra i protagonisti anche dei film Fantasy Island, Monster Problems e del pilot della serie The Dark Tower.

Il nono capitolo del franchise di Fast & Furious sarà diretto da Justin Lin e Vin Diesel è tra i produttori in collaborazione con One Race Films e Perfect Storm Entertainment.

Rooker è conosciuto per le sue interpretazioni nel film Guardiani della galassia in cui ha avuto la parte di Yondu e in The Walking Dead che lo ha mostrato nel ruolo di Merle, il fratello di Daryl Dixon.