La Torre Nera: la star de Il trono di spade Jerome Flynn nel cast della serie Amazon

Jerome Flynn, interprete di Ser Bronn ne Il trono di spade, è entrato a far parte del cast della serie Amazon The Dark Tower, ispirata alla saga de La Torre Nera di Stephen King.

Dopo lo scarso successo del film uscito nel 2017, La Torre Nera, Amazon ha preso in mano la situazione per realizzare un adattamento televisivo dell'imponente saga fantasy e il cast dello show si va ora arricchendo di una nuova presenza. Jerome Flynn ha confermato personalmente la notizia dell'ingaggio al Mirror dichiarando: "Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto interpretare un cowboy, ma finora nessuno mi aveva accontentato. Adesso sono davvero felice."

Jerome Flynn affiancherà Sam Strike, che interpreterà il protagonista Roland Deschain, e Jasper Pääkkönen nello show.

Stephen King: tutti i film tratti dai suoi libri in arrivo

Amazon ha confermato che la serie tv sarà indipendente dal film del 2017 e sarà più fedele ai romanzi a cui è ispirata. Dovrebbe essere ambientata anni prima degli eventi mostrati nel film e si focalizzerà sulla storia delle origini di Roland Deschain mostrando come è divenuto un pistolero e come ha ottenuto le sue pistole. Si narrerà inoltre del primo conflitto con l'uomo in nero, del suo primo amore e della sua prima missione come pistolero.

Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!