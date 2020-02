Fast & Furious 9: Ludacris vuole onorare Paul Walker e Kobe Bryant nel film

Non solo Vin Diesel di Fast & Furious 9, anche Ludacris vuole onorare la memoria di Paul Walker e Kobe Bryant nel prossimo film in uscita.

Il mondo sta ancora piangendo la morte del campione di basketball, caduto con l'elicottero alla fine di gennaio. Ludacris, nome d'arte di Chris Bridges, ha dichiarato che Kobe è stato una vera e propria ispirazione per i ragazzi del set e per milioni in giro per il mondo: "Iniziamo sempre pregando, parliamo sempre della famiglia e di quanto sia importante, quella sul set è una vera e propria famiglia. Tutto il cast, sia sullo schermo, sia al di fuori dal set, abbiamo una chimica incredibile. Ci ricordiamo sempre, e ci motiviamo anche, che stiamo facendo il nostro dovere anche per onorare Paul Walker e ora Kobe Bryant. Facciamo tutto ciò che possiamo per fare il miglior film possibile, così che tutti possano sentire quello che vogliamo far passare."

Fast & Furious 9: il character poster di Vin Diesel

Il primo trailer di Fast & Furious 9 è arrivato da poco ed è tutto all'insegna dell'azione, Dom (Vin Diesel) si ritrova alle prese con un criminale, assassino e pilota incredibile che si rivela essere il fratello del protagonista. Dalle prime immagini abbiamo finalmente ammirato il ritorno del personaggio interpretato da Charlize Theron e incredibili scontri senza, ovviamente, dimenticare gli incredibili veicoli che da sempre contraddistinguono il franchise, e poi ancora sparatorie, esplosioni e tantissimi inseguimenti a bordo di ogni tipo di mezzo di trasporto.

Oltre a Ozuna, Ludacris e Cardi B, Fast & Furious 9 vedrà nel cast naturalmente il protagonista Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, Michael Rooker, Cardi B, Finn Cole e per la prima volta nel franchise John Cena. Per la regia di Justin Lin, il film arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2020.