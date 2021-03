Fast & Furious 9: il figlio di 10 anni di Vin Diesel sarà il piccolo Dom Toretto

Il figlio di 10 anni di Vin Diesel, Vincent Sinclair, apparirà in Fast & Furious 9 nei panni della versione giovane di Dominic Toretto, personaggio interpretato dal divo nella saga automobilistica.

Vin Diesel a Berlino 2006 per presentare Find Me Guilty

Variety annuncia il debutto sul grande schermo del piccolo Vincent Sinclair, confermando che l'attore in erba ha girato le sue scene nel 2019. In precedenza, Alex McGee aveva interpretato un giovane Dom Toretto in alcuni flashback in Fast & Furious 7 nel 2015.

Le riprese di Fast & Furious 9 hanno preso il via nel giugno 2019 presso i Leavesden Studios nell'Hertfordshire, Inghilterra, e si sono concluse a novembre 2019. In un primo tempo il blockbuster sarebbe dovuto uscite nelle sale la scorsa estate, ma Universal ha deciso di far slittare l'uscita di un anno in seguito all'emergenza sanitaria. Al momento la data prevista per l'uscita è il 25 giugno 2021. Con un budget di 200 milioni, la volontà di Universal è di far uscire il film nei cinema a tutti i costi.

Justin Lin, che ha diretto il terzo, quarto, quinto, sesto e nono capitolo di Fast and Furious, è tornato per dirigere gli ultimi due capitoli del franchise. Dopo la rottura dovuta all'uscita dello spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw, di recente Vin Diesel ha aperto al possibile ritorno di Dwayne Johnson in Fast and Furious 10.