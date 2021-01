Fast and Furious 10: Vin Diesel apre al ritorno di Dwayne Johnson (FOTO)

Attraverso un post su Instagram, Vin Diesel ha aperto al ritorno di Dwayne Johnson in Fast and Furious 10 e ha anche ottenuto risposta dall'ex-wrestler.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Quest'affermazione è quanto mai valida per Dwayne Johnson e Vin Diesel che, attraverso un post su Instagram, ha presentato il ritorno di The Rock in Fast and Furious 10.

Attraverso il suo profilo Instagram, Vin Diesel ha condiviso una foto con Dwayne Johnson tratta da Fast and Furious 6 e ha scritto: "Onorato di aver dato vita a momenti così iconici di questa saga. Non ci rifletto su tanto quanto dovrei. Forse perché penso sempre al futuro e a ciò che continueremo a fare. Vi mando tutto il mio affetto!". Immancabile la risposta di Dwayne Johnson, che ha commentato: "Grande inquadratura, fratello! Ci siamo divertiti e abbiamo dato vita a un sacco di momenti iconici di cui sono davvero orgoglioso".

La faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson è avvenuta durante la produzione di Fast and Furious 8 e si è sviluppata soprattutto sui social network. In seguito, è stata confermata l'assenza di The Rock da Fast and Furious 9 e l'inizio di uno spin-off individuale basato sul personaggio di Luke Hobbs. Prima di ritornare in tempo per la produzione di Fast and Furious 10, Dwayne Johnson ha gettato acqua sul fuoco ringraziando pubblicamente Vin Diesel per il suo supporto professionale e affettivo.

Come riporta CBR, lo scorso ottobre Universal ha comunicato di voler concludere il franchise di Fast and Furious con l'undicesimo episodio. Nel frattempo, Johnson ha confermato anche la lavorazione del sequel di Hobbs & Shaw: "Stiamo sviluppando il nuovo film e sono davvero emozionato". Nel nono episodio di Fast and Furious, Vin Diesel dovrà vedersela con John Cena e dovrà recarsi a Londra, Tokyo, Edinburgo e Tbilisi. Ovviamente, il passato tornerà ancora una volta a colpire con tutta la sua forza e i vecchi peccati di Dom Toretto verranno a galla. Diretto da Justin Lin, F9 sarà interpretato da Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Jordana Brewster, Helen Mirren, Charlize Theron e Cardi B. Il film arriverà in sala il 28 maggio 2021.