Fast & Furious 4: l'auto guidata da Paul Walker va all'asta per una cifra milionaria

Tra le numerose vetture di lusso guidate dal compianto Paul Walker in Fast & Furious spicca senz'altro la Nissan Skyline utilizzata nel quarto capitolo del franchise, uscito nel 2009. L'auto in questione, personalizzata da Daryl Alison di Kaizo Industries, sarà messa all'asta per oltre 1 milione di dollari come riportato dal portale This is Money.

Tra le caratteristiche speciali della Nissan figurano una gabbia di sicurezza personalizzata, un PC montato sul cruscotto e sedili da corsa OMP personalizzati che ancora oggi mantengono la posizione di guida di Walker. Su richiesta specifica dell'attore, l'auto è stata anche de-stickerata, con la rimozione di molti vinili e decalcomanie, lasciando intatto il colore esterno Bayside Blue Skyline.

Come dichiarato di recente da Vin Diesel Fast XI, capitolo conclusivo del franchise, darà un degno addio al personaggio interpretato da Paul Walker. L'attore ha purtroppo perso la vita in un incidente stradale nel 2013 mentre era alla guida della sua Porsche Carrera GT. Il personaggio interpretato da Paul Walker apparirà tramite flashback in Fast X, ma è probabile che possa essere aggiunto in digitale nel capitolo conclusivo. Si tratta di una tecnica non nuova in quel di Hollywood.

Fast X: Louis Leterrier ha cambiato tutta la storia di Justin Lin

In Fast X vedremo la famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro per la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson).

Fast X è atteso nei cinema italiani dal 18 maggio 2023.