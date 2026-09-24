Avengers: Doomsday potrebbe rovinare il finale della miglior serie tv Marvel?

Alcuni presunti leak legati hanno mandato su tutte le furie i fan Marvel: a rischio c'è il futuro di un certo personaggio chiave il delicato finale della seconda stagione di una delle serie tv più amate di casa Marvel.

Il ritorno di Loki in Avengers: Doomsday era già abbastanza per mettere in moto le teorie dei fan Marvel. Adesso, però, un nuovo rumor ha aggiunto un altro pezzo al puzzle e sollevato qualche dubbio sul destino del personaggio interpretato da Tom Hiddleston.

Tutto ruota intorno ad alcune presunte scene inedite di Avengers: Endgame Encore, la nuova versione del film attesa nelle sale statunitensi il 25 settembre, che secondo alcune indiscrezioni preparerebbe direttamente il terreno per il prossimo grande crossover del MCU.

Avengers: Doomsday e Loki, perché il nuovo rumor fa infuriare i fan

Una scena di Loki

Tra le sequenze circolate online ce ne sarebbe una particolarmente delicata: Loki raggiungerebbe Steve Rogers e Peggy Carter nella linea temporale in cui Capitan America ha deciso di restare dopo gli eventi di Endgame. Una scena che, se confermata, aprirebbe inevitabilmente diverse domande.

Il problema non è tanto rivedere Loki, quanto capire come Marvel intenda riportarlo in azione senza toccare uno dei finali più riusciti dell'attuale MCU. Alla fine della seconda stagione della serie Disney+, il personaggio compie infatti il passo decisivo del proprio percorso: prende il controllo delle ramificazioni temporali e accetta un ruolo che lo separa dagli altri personaggi, diventando di fatto il custode delle diverse linee temporali.

Per questo la possibilità che Loki inizi improvvisamente a fare visita a Steve Rogers ha lasciato perplessa una parte del pubblico. Sui social c'è chi sottolinea come una simile scena sembri difficile da conciliare con la posizione raggiunta dal Dio dell'Inganno nel finale della serie.

Le indiscrezioni su Endgame Encore, naturalmente, non sono state confermate ufficialmente da Marvel Studios. Secondo quanto emerso online, però, il film conterrebbe quattro sequenze aggiuntive: oltre all'incontro tra Loki e Steve Rogers, Doctor Doom apparirebbe davanti a Bruce Banner, un'altra scena mostrerebbe la creazione della sua maschera e una quarta riporterebbe in primo piano la TVA, con Mobius, Miss Minutes, Casey e OB alle prese con la possibile collisione tra due universi.

Loki può tornare senza cancellare il finale della serie?

Loki

In realtà Marvel avrebbe diverse strade a disposizione per evitare di smontare quanto costruito dalla serie. Una delle ipotesi più semplici riguarda proprio i poteri raggiunti da Loki: il personaggio potrebbe continuare a controllare le linee temporali e allo stesso tempo proiettare una propria immagine altrove, senza abbandonare fisicamente il luogo in cui lo abbiamo lasciato.

Non sarebbe nemmeno una soluzione estranea alle capacità già mostrate dal personaggio nel MCU. In questo modo Loki potrebbe intervenire nella crisi multiversale di Avengers: Doomsday senza rendere inutile il sacrificio compiuto nel finale della seconda stagione.

Più complicata appare invece l'idea che gli eventi di Doomsday siano semplicemente ambientati prima dell'epilogo della serie. Durante buona parte della storia televisiva, infatti, Loki è impegnato con la TVA e non possiede ancora il livello di controllo sul multiverso che potrebbe diventare decisivo contro Doctor Doom.

La presenza di Tom Hiddleston in Avengers: Doomsday rende comunque evidente che il personaggio avrà ancora qualcosa da dire. Ma cosa? E in che modo? Se i rumor su Endgame Encore troveranno conferma, potremmo avere una prima risposta molto prima dell'arrivo del nuovo cinecomic.