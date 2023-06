Fast and Furious 11: tutto ciò che sappiamo sul prossimo capitolo del franchise

Fast and Furious 11, il prossimo capitolo pieno d'azione della saga Fast & Furious, sta già entusiasmando i fan con dettagli avvincenti relativi alla trama, un cast promettente e una data di uscita non troppo lontana. Fast X (qui potete leggere la recensione) ha segnato l'inizio della fine per il celeberrimo franchise, dando il via a un finale diviso in tre capitoli che concluderà la storia di Dom Toretto e della sua "famiglia"; l'undicesimo film continuerà a sviluppare la trama mentre Toretto e il suo team si avvicinano sempre di più al raggiungimento del loro obiettivo finale. Come accade sovente prima dell'uscita di un film così ambizioso, Vin Diesel, la star e il produttore della saga, ha già iniziato a generare grande hype, alimentando la curiosità dei fan con anticipazioni e annunci intriganti.

Fast X: Vin Diesel in un'immagine

Finora nessun sequel del franchise è stato legato in modo così intrinseco al suo predecessore: in questo Fast 11 è sicuramente un progetto molto particolare, considerando che la maggior parte dei sequel della saga sono sempre stati film d'azione autonomi, mentre F11 avrà il compito di portare avanti la storia iniziata con Fast X. Poiché la pellicola è ancora nelle prime fasi di sviluppo, anche se la sua uscita è già stata annunciata ufficialmente, non abbiamo molti dettagli sulla trama o sul cast del nuovo capitolo; tuttavia, ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima avventura dei protagonisti di Fast & Furious.

Ultime notizie su Fast 11 e data di uscita ufficiale

Attraverso la sua pagina Instagram, Vin Diesel ha recentemente annunciato che Fast 11 uscirà il 4 aprile 2025. Come sappiamo, la celebre star hollywoodiana talvolta rischia di farsi prendere dall'entusiasmo diffondendo dei dettagli relativi alla saga che in seguito si rivelano essere imprecisi. Tuttavia, il fatto che Diesel abbia utilizzato delle immagini ufficiali (postate sul proprio profilo che conta oltre 96 milioni di follower) al fine di anticipare l'arrivo del prossimo film, sembra suggerire che i fan possano tranquillamente segnare la data sul calendario.

Secondo alcuni giornalisti cinematografici, tuttavia, Diesel potrebbe essere stato un po' precipitoso nel suo annuncio sui social, non avendo preso in considerazione lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso, il quale sta rendendo estremamente difficile per qualsiasi film stabilire una data di uscita precisa. Il presidente di Universal Pictures, Peter Cramer, ha ammesso che lo sciopero ha causato molte incertezze per quanto concerne il sequel, non escludendo un potenziale ritardo: "Se lo sciopero dovesse protrarsi per un periodo prolungato, diventerà sempre più difficile immaginare di poter rispettare i piani di uscita previsti per il film.".

Fast 11 è stato annunciato insieme a Fast X

Fast X: Jason Momoa in una foto

Come accennato in precedenza, Fast 11, che rappresenta una vera e propria continuazione della trama iniziata con Fast X, è stato annunciato contemporaneamente al decimo film anche se, inizialmente, era stato concepito come un finale diviso in due parti. Il parallelismo più vicino a cui possiamo pensare è sicuramente quello di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, due pellicole del Marvel Cinematic Universe che furono annunciate allo stesso modo, anche se i finali in due parti sono diventati comuni a Hollywood negli ultimi anni - basti pensare a Harry Potter e i Doni della Morte, The Twilight Saga: Breaking Dawn, The Hunger Games: Mockingjay, Mission: Impossible - Dead Reckoning, ecc. Nonostante ciò, fino ad ora non è mai stato realizzato un finale suddiviso in tre capitoli.

Il cast di Fast 11

Fast X: Vin Diesel e Jordana Brewster in una scena

Universal non ha ancora annunciato ufficialmente il cast di Fast 11, ma sappiamo per certo che Diesel tornerà ad interpretare Dom Toretto, essendo l'immancabile e amato protagonista della saga. Si prevede anche che tutti i membri della famiglia di Dom che sono sopravvissuti agli eventi di Fast X faranno ritorno nel nuovo film: Michelle Rodriguez nel ruolo di Letty Ortiz, Jordana Brewster nel ruolo di Mia Toretto, Tyrese Gibson nel ruolo di Roman Pearce, Chris "Ludacris" Bridges nel ruolo di Tej Parker, Sung Kang nel ruolo di Han Lue e Nathalie Emmanuel nel ruolo di Ramsey. Potremmo rivedere anche alcuni membri del cast principale dei film precedenti, come Jason Statham nel ruolo di Deckard Shaw, Helen Mirren in quello di Magdalene "Queenie" Ellmanson-Shaw, Eva Mendes nel ruolo di Monica Fuentes e John Cena in quello di Jakob Toretto, il fratello perduto di Dom. Infine, è opportuni menzionare che il cameo di Luke Hobbs (Dwayne Johnson) nella scena dopo i titoli di coda di Fast X suggerisce che con tutta probabilità l'attore avrà un ruolo più importante in Fast 11.

Il regista e gli sceneggiatori di Fast 11

Fast X: Jason Momoa în una scena

Universal ha confermato che Louis Leterrier, il regista di Fast X, tornerà a dirigere la prossima pellicola. Leterrier è riuscito a realizzare il film uscito nel 2023 affrontando delle sfide apparentemente insormontabili: è stato chiamato come sostituto all'ultimo minuto dopo che il regista di lunga data di Fast & Furious, Justin Lin, ha lasciato la saga a causa di quelle che sono state definite "inconciliabili divergenze creative". Poiché Lin ha abbandonato il progetto poco prima dell'inizio delle riprese, Leterrier ha avuto molto meno tempo di quello che viene solitamente concesso ad un cineasta per prepararsi a girare una pellicola ad alto budget come Fast X.

Dopo aver portato a termine il film in queste circostanze, lo studio ha deciso di riporre nuovamente la propria fiducia in lui anche per il prossimo capitolo di F&F. Il 19 aprile 2023 i dirigenti stessi della Universal hanno confermato che Leterrier avrebbe diretto anche Fast & Furious 11: "Louis è entrato a far parte del team di 'Fast & Furious' senza intoppi, con un'innata comprensione del franchise che è più forte che mai dopo due decenni. Siamo lieti che continuerà a lavorare con la sua magia sulla sedia da regista."

Fast X: Michelle Rodriguez in una scena del film

Inoltre, è stato recentemente confermato che Christina Hodson e Oren Uziel saranno gli sceneggiatori della nuova pellicola: la Hodson è nota per aver scritto Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), mentre Uziel è principalmente conosciuto per il suo lavoro sulle sceneggiature di 22 Jump Street e The Cloverfield Paradox. Durante un'intervista recente diffusa da Page Six, Leterrier ha accennato che sta pianificando qualcosa di ancora più grande di Fast X per il prossimo film: "Quello che stiamo pianificando per il prossimo capitolo è qualcosa di veramente gigantesco, in termini di azione, portata ed emozione". Il regista ha promesso che F11 emozionerà il pubblico più di qualunque altra pellicola della saga: "Piangerete. La parte 2 sarà triste. Nella mia testa, sono dei moderni santi. Alla fine [di Fast X], Dante dice: 'Ci sono due modi in cui una persona diventa un santo: o fa un miracolo, o si sacrifica per il bene comune'. Perciò sì, piangerete. Ci sono delle lacrime nel vostro futuro, lasciate che ve lo dica."

Dettagli della trama di Fast 11

The Fast and the Furious: Vin Diesel e Paul Walker sono epr la prima volta Dom Toretto e Brian O'Conner

Anche se, almeno per il momento, tutti i dettagli relativi alla trama sono stati mantenuti segreti, i membri del cast hanno anticipato alcuni elementi della storia del prossimo film di F&F: la pellicola porterà avanti l'epilogo controverso e confuso di Fast X, offrendo anche un vero addio a Brian O'Conner, co-protagonista della saga interpretato dal compianto Paul Walker. Diesel ha affermato che concludere la storia di Brian è fondamentale per mettere fine alla serie di Fast & Furious: "Non riuscirei a immaginare la fine di questa saga senza dire davvero addio a Brian".

Il ritorno di Hobbs è stato indubbiamente quello che più ha fatto discutere i fan a causa del terribile cliffhanger di Fast X: sebbene Johnson in passato avesse suggerito che ci sarebbe stato uno spin-off dedicato al suo personaggio, ora sembra che la star sia finalmente pronta a tornare per il sequel, probabilmente grazie al fatto che lui e Diesel sono riusciti a tornare in buoni rapporti. A questo punto è molto probabile che Hobbs possa svolgere un ruolo cruciale nel salvare ancora una volta la situazione nella prossima pellicola del franchise.

Fast 11 sarà l'ultimo film di Fast & Furious?

Fast X: Vin Diesel in una foto del film

Anche se funge da finale per gli eventi iniziati con Fast X, il prossimo film non sarà l'ultimo della saga di Fast & Furious: sebbene fosse originariamente concepito come il capitolo conclusivo del franchise, il film è stato ripensato e riscritto affinché svolga il ruolo di penultimo capitolo. Sarà Fast & Furious 12 a mettere fine alla storia; anche se questo non significa che la Universal lascerà morire un marchio così redditizio come quello di Fast & Furious: secondo alcuni insider i fan potranno aspettarsi di vedere innumerevoli spin-off del franchise (come quello su Hobbs & Shaw) una volta che Fast 12 avrà messo fine all'iconica avventura della "famiglia Toretto".