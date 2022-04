Fast & Furious 10: Vin Diesel svela il titolo ufficiale e conferma l'inizio delle riprese

La star Vin Diesel ha svelato via social media il titolo ufficiale di Fast & Furious 10 confermando l'inizio delle riprese del penultimo capitolo della saga automobilistica. L'atteso sequel, in uscita nelle sale il 29 maggio 2023, è ora intitolato Fast X.

Solo poche settimane fa lo stesso Vin Diesel aveva annunciato l'ingresso nel cast di Fast & Furious 10 della star del Marvel Universe Brie Larson, realizzando così un sogno dell'attrice.

Fast X sarà diretto ancora una volta da Justin Lin, la cui presenza è confermata anche nell'undicesima pellicola, che concluderà la saga. Chris Morgan è lo sceneggiatore del film in lavorazione. Anche se il cast ufficiale non è stato annunciato, è molto probabile il ritorno, a fianco di Vin Diesel, dei veterani Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel e Sung Kang che dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli.

Tra i nuovi arrivi si segnala la presenza di Jason Momoa nei panni del villain, Daniela Melchior oltre a Brie Larson.

Basato sui personaggi creati da Gary Scott Thompson, Fast & Furious ha portato la famiglia della saga in giro per il mondo da Londra a Tokyo, dall'America Centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tbilisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta e il vero significato della famiglia sarà messo alla prova come mai prima d'ora.

Il franchise è stato inaugurato nel nel 2001 con l'uscita di Fast and Furious, seguito da numerosi sequel, spin-off, videogiochi e merchandising che hanno fruttato oltre 6 miliardi complessivi.