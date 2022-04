Fast & Furious 10: c'è anche Brie Larson per un cast ancora più super

Un'altra superstar si aggiunge al cast di Fast & Furious 10: Brie Larson è la new entry nell'ultimo capitolo della celebre saga cinematografica con Vin Diesel, che chiama a raccolta la collega del Marvel Cinematic Universe per offrirci ancora una volta un grande spettacolo.

Dopo Aquaman, anche Captain Marvel si aggiunge alla famiglia di Fast & Furious, e ad annunciarlo è il produttore della saga e interprete di Dominic Toretto su Instagram.

"Sì sì sì... Vedete quest'angelo qui, sulla mia spalla, che mi sta facendo morire dal ridere? Voi la vedete e pensate 'Ma quella è Captain Marvel!'. E chiaramente ci sono tanto affetto e risate in questa foto. Ma quello che non sapete, tuttavia, è che si tratta invece del personaggio che conoscerete in Fast 10" ha scritto Diesel nella caption che accompagna la foto dei due.

"Non avete idea di quanto incredibile ed eterea sarà nella nostra mitologia. E oltre alla sua bellezza, il suo intelletto, il suo Oscar... Ahah, c'è quest'anima profonda che aggiungerà qualcosa di inaspettato, ma di cui avevate assolutamente bisogno. Benvenuta nella famiglia Brie @brielarson" ha poi concluso.

Per ora non abbiamo idea di che personaggio si tratti, ma Larson sarà in effetti il terzo Premio Oscar ad aggiungersi al cast di Fast & Furious, dopo Charlize Theron e Helen Mirren in Fate of the Furious e F9, come ci ricorda anche The Wrap.

L'uscita di Fast & Furious 10 è attualmente programmata per maggio 2023.