Fast & Furious 10: Jason Momoa potrebbe entrare nel cast con un ruolo da villain

L'attore Jason Momoa sta concludendo le trattative con la produzione e potrebbe interpretare in Fast & Furious 10 la parte di un villain.

Jason Momoa potrebbe entrare a far parte del cast di Fast and Furious 10, il nuovo capitolo dell'adrenalinica saga action prodotta da Universal.

La star di Aquaman sembra sia attualmente impegnata nelle trattative necessarie per trovare un accordo con la produzione che sembra sia ormai imminente.

Fast & Furious 10 riporterà sul grande schermo le avventure del team guidato da Vin Diesel e Jason Momoa, secondo le indiscrezioni, dovrebbe avere una parte da villain.

Alla regia ci sarà ancora una volta Justin Lin e il cast potrà contare sul ritorno di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang. La presenza di Charlize Theron tra gli interpreti, invece, non è ancora stata confermata, anche se sembra molto probabile.

Fast & Furious 10, Dwayne Johnson: "Non tornerò. L'invito di Vin Diesel è manipolatorio"

A essere sicuramente assente sarà invece Dwayne Johnson: The Rock ha infatti confermato che non ha alcuna intenzione di ritornare nel franchise dopo i problemi e le incomprensioni che hanno contraddistinto la sua esperienza sul set.

Le riprese di Fast & Furious 10 si svolgeranno a partire dalla primavera, in vista di una possibile distribuzione nelle sale prevista per il 19 maggio 2023.