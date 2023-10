Fast and Furious: la Fast X Collection con tutti i film della saga è in offerta su Amazon!

Fast ad Furioous è una delle saghe cinematografiche più longeve di sempre, presentando una vasta gamma di capitoli canonici (per adesso 10), il tutto accompagnato da cortometraggi e brevi approfondimenti generali che ne arricchiscono sicuramente il materiale narrativo. Se anche voi siete fan di queste pellicole che hanno fatto dell'adrenalina la loro spinta principale, vi conviene andare su Amazon, dato che la Fast X Collection, cofanetto con tutte le pellicole in DVD, è scesa di prezzo. Attualmente potete trovarla a 25,82€, con uno sconto del 32% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto o anche soltanto ad avere maggiori informazioni sul prodotto, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Il cofanetto di Fast and Furious in questione, comprende tutti e 10 i film usciti fino ad oggi nei cinema mondiali (Fast and Furious, 2 Fast 2 Furious, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious: solo parti originali, Fast & Furious 5, Fast & Furious 6, Fast & Furious 7, Fast & Furious 8, Fast & Furious 9 - The Fast Saga e Fast X) accompagnando i contenuti narrativi che tutti conosciamo, con qualche extra che farà sicuramente piacere ai fan di sempre e ai nuovi.

Una collection imperdibile per i fan di Fast and Furious

Immergetevi anche voi nel mondo in cui Dominic Toretto (Vin Diesel) e i suoi compagni lottano da sempre dimostrando il loro valore sulla strada, attraverso la rabbia delle auto velocissime. Questa saga cinematografica è il classico esempio di Blockbuster moderno con il dono di reinventarsi ispirando sempre reazioni nuove nel suo pubblico di appartenenza. La varietà intrinseca delle storie alla sua base resta una lezione importante per tutti gli appassionati e gli amanti dello stesso mezzo cinematografico inteso, in questo caso, come strumento di puro e semplice intrattenimento sregolato.

Stranger Things 5, Fast and Furious 11 e House of the Dragon 2 tra le priorità dopo la fine dello sciopero

Se anche voi siete fan di Fast and Furious, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una collection del genere, ora in sconto su Amazon.