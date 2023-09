Stranger Things 5, Fast and Furious 11 e House of the Dragon 2 tra le priorità dopo la fine dello sciopero

Ora che lo sciopero degli sceneggiatori è finito, gli studios di Hollywood si preparano a ripartire a tutta birra per riprendere la produzione a pieno ritmo non appena si sarà risolta anche l'agitazione sindacale degli attori.

Da Star Trek a Superman: Legacy, da Abbott Elementary a Mercoledì, ogni studio, rete e streamer ha progetti cinematografici e televisivi prioritari che spera di riesumare il più rapidamente possibile. Se lo sciopero fosse durato qualche settimana in più, la stagione televisiva 2023-24 sarebbe diventata ancora più dipendente da show e programmi senza copione importati da piattaforme di streaming e mercati esteri.

House of the Dragon: Matt Smith in una foto di scena

Tra le priorità, Variety indica Stranger Things 5, le cui riprese dconcluderanno la saga del tema di Hawking, Fast and Furious 11 e House of the Dragon 2, ma sono tanti i progetti che i fan attendono con ansia di vedere, da Superman: Legacy alla quarta stagione di The Boys, già pronta, ma in attesa di release su Prime Video.

Stranger Things 5, Robert Englund spera di tornare: "Forse Vecna mi ucciderà"

Facciamo il punto della situazione

Molti grandi progetti cinematografici potrebbero vedere la ripresa della preproduzione in tempi rapidissimi. Paramount spera che gli sceneggiatori ripartano al più presto col lavoro su Star Trek 4 e l'adattamento di Rainbow Six di Tom Clancy. Warner Bros. non vede l'ora di vedere Matt Reeves chino sul suo computer, tuffarsi di nuovo nel mondo sotterraneo di Gotham ultimando lo script di The Batman 2. Altri progetti, come Minecraft e Superman: Legacy di James Gunn, hanno completato le sceneggiature e possono iniziare la produzione in primavera, presupponendo che si trovi l'accordo con gli attori. La Universal spera che la risoluzione dello sciopero degli sceneggiatori significhi che lo studio riceverà una nuova bozza di Fast and Furious 11, attualmente previsto nei cinema il 4 aprile 2025.

"Le priorità sembrano essere progetti già in sviluppo o lavorazione che sono stati interrotti a causa dello sciopero", afferma Elsa Ramo, socio amministratore di Ramo Law e avvocato che ha rappresentato Imagine Entertainment e Skydance. "Hanno bisogno di capire come portare a termine ciò che hanno iniziato."

Questa è una buona notizia per una serie di produzioni che sono rimaste bloccate nel limbo, con le loro troupe in attesa di ricevere la chiamata per tornare sul set. Non appena finirà l'interruzione del lavoro del sindacato attori SAG-AFTRA, riprenderà la produzione di diversi film importanti incluso il sequel de Il Gladiatore, le cui riprese erano a oltre la metà quando le telecamere hanno smesso di girare a Malta a luglio mentre gli attori hanno iniziato a picchettare. C'è Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two, un'avventura mondiale che aveva ancora alcune scene da girare, così come Beetlejuice 2, Juror No. 2 di Clint Eastwood e Deadpool 3, le cui riprese erano a buon punto. In fase di stallo anche Twisters, il sequel del thriller sui tornado del 1996, con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones nei panni dei cacciatori di tempeste. Quel progetto era in produzione da circa una settimana in Oklahoma prima che venisse chiuso.

"Non appena gli scioperi finiranno, tutti vorranno accaparrarsi gli stessi cinque registi e le stesse quattro star", ha dichiarato a Variety un capo della produzione. "Diventerà una questione di domanda e offerta. E mentre prima dello sciopero il programma delle riprese era scaglionato, tutti metteranno in produzione un sacco di film e spettacoli esattamente nello stesso momento".