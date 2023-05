Fast and Furious 12, Louis Leterrier sul possibile sequel: "Aspettiamo del capitolo 10"

Il regista Louis Leterrier non ha escluso la possibilità che venga realizzato Fast and Furious 12, progetto anticipato dalla star Vin Diesel.

Fast & Furious 12 potrebbe essere realizzato: dopo le dichiarazioni compiute da Vin Diesel all'anteprima di Roma, il regista Louis Leterrier non ha infatti escluso la possibilità.

Il regista, intervistato da Entertainment Weekly, ha sottolineato che la storia potrebbe continuare oltre quanto inizialmente previsto.

Louis Leterrier, che ha firmato Fast X, ha dichiarato: "Vediamo che risultati avrà questo. Ciò che è bello di questo franchise è che il pubblico l'ha amato e la saga ha continuato a crescere e dare quanto sperato ai fan, ma al tempo stesso li ha sorpresi".

Il filmmaker ha aggiunto: "Chi può saperlo? Due anni fa non pensavamo che questi film sarebbero più esistiti. Toccando ferro, siamo fortunati a realizzare dei film giganteschi che ora sono visti da milioni di persone in tutto il mondo. Lo trovo fantastico e sono così felice che facciamo parte di questa estate durante la quale sembra sia tornato l'entusiasmo per i film".

Leterrier ha precisato: "So dove finisce la saga e conosco dove sono i problemi presenti nei 25 anni di eventi che hanno portato a quel momento. Ma ci sono molti modi per arrivarci. Molte strade che ci porteranno alla fine".