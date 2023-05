Fast and Furious: Vin Diesel ha svelato che la saga avrà un capitolo 12?

La saga di Fast and Furious, nonostante quanto dichiarato in precedenza, potrebbe concludersi con il capitolo 12.

Il protagonista Vin Diesel ha infatti rivelato questo dettaglio durante l'anteprima mondiale di Fast X in corso a Roma, come riportato da Variety.

La conclusione della saga con una trilogia?

Il protagonista di Fast X, Vin Diesel, ha dichiarato: "Mentre stavamo iniziando a realizzare questo film, lo studio ci ha chiesto se poteva essere suddiviso in due parti. E dopo che lo studio ha visto questo, hanno detto: 'Potreste rendere Fast X, il finale, una trilogia?'".

Michelle Rodriguez ha così aggiunto: "In ogni storia ci sono tre atti".

Universal Pictures, per ora, non ha commentato l'indiscrezione e Diesel non ha confermato la notizia che ci sarà un dodicesimo capitolo sostenendo: "Mi metterete nei guai qui".

I dettagli sul film

Fast X è stato diretto dal regista Louis Leterrier, mentre la sceneggiatura è firmata da Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau. La storia vedrà Dominic Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalle malefatte di Cipher (Charlize Theron), che unisce le forze a un nuovo temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. A interpretare Dante sarà la star Jason Momoa, qui la debutto nel franchise.

Tra i nuovi arrivi ci sono quelli di Daniela Melchior, che interpreterà una pilota di street race brasiliana di nome Isabel che appartiene al passato di Dom Toretto, e la star dell'MCU Brie Larson nel panni di Tess, figlia di Mr. Nobody e agente lei stessa che si allea a Dom e al suo team.