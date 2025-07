I Fantastici 4, le vere origini del Dottor Destino svelate dal nuovo film Marvel? Cosa sappiamo

I Fantastici 4: Gli Inizi è finalmente uscito nelle sale di tutto il mondo e, come era stato già ampiamente anticipato, ci ha fornito un primo assaggio del Dottor Destino che sarà al centro del prossimo crossover, Avengers: Doomsday. Tuttavia, qual è il suo legame con la Prima Famiglia Marvel?

Nonostante compaia nella scena a metà dei titoli di coda del reboot, non viene fatto alcun riferimento al fatto che questa versione della squadra abbia già incrociato Victor in passato. Latveria esiste comunque su Terra-828, poiché in un paio di scene vediamo la bandiera del paese alle Nazioni Unite (il posto accanto è vuoto, il che suggerisce che la nazione di Destino abbia rifiutato di inviare un rappresentante, nonostante il mondo sia sull'orlo della distruzione).

Il montaggio iniziale non fa alcun riferimento al villain, così come l'introduzione animata della squadra che presenta cattivi come Dragon Man, Puppet Master e Diablo. Il Victor von Doom di Robert Downey Jr. potrebbe aver affrontato i Fantastici Quattro sulla sua Terra, ma sarebbe strano che questa versione della squadra lo incontri per la prima volta solo ora quando lui arriva all'improvviso per rapire il loro bambino.

Il Dottor Destino di Robert Downey Jr. proviene dalla stessa realtà dei Fantastici 4?

I Fantastici 4: Gli inizi, Vanessa Kirby

La reazione di Sue alla presenza di Destino nel Baxter Building non viene mostrata, e spetterà quindi ad Avengers: Doomsday approfondire il finale de I Fantastici 4: Gli Inizi e chiarire se la missione di Victor di "salvare" il Multiverso abbia inizio su Terra-828 o se questa sia solo la sua prima tappa.

Se i Marvel Studios volessero giocare sul sicuro, Doom potrebbe in effetti provenire proprio da Terra-828 con Avengers: Doomsday che andrebbe in quella direzione. In alternativa, potrebbe essere rivelato che nel Multiverso esiste un solo Franklin Richards dotato del Potere Cosmico, ed è questo che avrebbe attirato Destino su Terra-828. Su queste pagine potete leggere la recensione de I Fantastici 4: Gli Inizi.

Tuttavia, Latveria non è mai stata menzionata nella Sacra Linea Temporale (Terra-616), quindi il fatto che il paese immaginario esista nella realtà dei Fantastici Quattro deve avere un significato. Tutti gli indizi ci portano a credere che il Victor von Doom di Robert Downey Jr. provenga proprio dalla stessa realtà della squadra, ma non ci resta che aspettare il crossover per averne una conferma.

L'addio dei piani Marvel per Kang Il Conquistatore in favore di Dottor Destino

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Quando i Marvel Studios hanno deciso che Kang non era adatto al ruolo di cattivo principale della Saga del Multiverso (specialmente dopo che i problemi legali di Jonathan Majors hanno influito su questa decisione), Kevin Feige ha deciso di puntare sul personaggio di Victor von Doom.

Al San Diego Comic-Con dello scorso anno, abbiamo appreso che Robert Downey Jr. avrebbe interpretato il cattivo in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars Wars. Sebbene si tratti di una prospettiva entusiasmante, molti fan ritengono che Destino sarebbe stato più adatto ad avere un legame più diretto con i Fantastici Quattro. Dopotutto, nonostante i frequenti scontri con gli Avengers, è principalmente uno dei cattivi di quella squadra e il suo legame con Reed Richards risale ai loro tempi all'università.