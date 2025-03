Jonathan Majors racconta il licenziamento dalla Marvel e anticipa un nuovo film sui supereroi

Nel dicembre 2023, Jonathan Majors, noto per i suoi ruoli in Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania, è stato coinvolto in un caso giudiziario che ha portato alla sua esclusione dal Marvel Cinematic Universe.

Accusato di aggressione di terzo grado e molestie in seguito a un alterco con la sua allora fidanzata, Grace Jabbari, l'attore ha sempre sostenuto la propria innocenza. Dopo la condanna, ha completato un programma di intervento contro la violenza domestica della durata di 52 settimane e ora è concentrato sulla sua ripartenza professionale.

Jonathan Majors e il momento del licenziamento dalla Marvel

In un'intervista con The Hollywood Reporter, Majors ha raccontato come ha scoperto di essere stato allontanato dalla Marvel. L'attore ha rivelato che la notizia gli è stata comunicata subito dopo essere uscito dal tribunale penale di Lower Manhattan, direttamente da un membro del suo team legale.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors in una foto del ffilm

"Mi ha detto: 'Te lo dico subito, così non sarai colto di sorpresa e potrai iniziare a elaborare la cosa. La Marvel ti ha licenziato'", ha ricordato Majors.

L'attore ha descritto il periodo successivo come particolarmente difficile: "Ci sono stati giorni in cui mi chiedevo: 'Ma è davvero successo?'. È stato un dolore che non avevo mai provato prima, e con il tempo è diventato ancora più pesante".

Dopo il verdetto, Majors ha intrapreso un percorso di terapia e ha riallacciato i rapporti con il suo pastore, iniziando a confrontarsi con alcuni traumi del passato.

Il futuro di Majors: un nuovo film sui supereroi

Nonostante la battuta d'arresto, l'attore è determinato a tornare sul grande schermo. Con Magazine Dreams in uscita entro la fine dell'anno, Majors ha confermato di essere impegnato nella lettura di nuovi copioni e in colloqui per futuri progetti, tra cui un film di supereroi che non ha legami con Marvel o DC.

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

"Non ha nulla a che fare con i grandi franchise, ma è una storia davvero interessante," ha rivelato. "Mi sto godendo il processo di lettura e selezione dei progetti".

Sul suo ritorno a Hollywood, ha ammesso: "A volte sembra che non accadrà mai, altre volte sembra che tutto possa ricominciare da un momento all'altro".

Recentemente Mihcael B. Jordan ha detto di volere Jonathan Majors nel prossimo quarto capitolo di Creed.

Nel frattempo, il licenziamento di Majors ha costretto i Marvel Studios a rivedere i piani per il futuro del MCU, in particolare per i prossimi film degli Avengers, dove Kang avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano.