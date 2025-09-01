I Fantastici 4 è il primo film Marvel a tagliare questo particolare traguardo al box-office nel 2025

La pellicola dei Marvel Studios è la prima ad aver raggiunto il traguardo dopo i flop di Thunderbolts e Captain America: Brave New World

I Fantastici 4: Gli Inizi ha superato un importante traguardo al box-office. Il film, che ha introdotto il quartetto nel Marvel Cinematic Universe, è il 37° capitolo della serie interconnessa di supereroi. È il terzo a debuttare nel 2025, dopo Captain America: Brave New World e Thunderbolts. Il prossimo capitolo, Spider-Man: Brand New Day, non è previsto prima del 2026.

Il film con Pedro Pascal ha debuttato con 117,6 milioni di dollari, il miglior risultato dell'anno per l'MCU nel weekend di apertura negli Stati Uniti. Tuttavia, ha subito un crollo nel secondo weekend con un calo del 67,1%, uno dei peggiori risultati del franchise. Ciononostante, nelle settimane successive ha continuato a scalare lentamente e costantemente le classifiche.

Secondo The Numbers, I Fantastici 4: Gli Inizi ha raggiunto un incasso globale di 505,1 milioni di dollari (negli Stati Uniti si tratta del weekend festivo del Labor Day), il suo sesto weekend nelle sale. Questo totale comprende 264,6 milioni di dollari incassati nelle sale nazionali e altri 240,5 milioni di dollari nei mercati internazionali.

I Fantastici 4: Gli inizi, Joseph Quinn e Pedro Pascal in una scena

I Fantastici 4 è l'unico film Marvel a incassare 500 milioni nel 2025

Questo lo rende solo il nono film del 2025 a superare l'importante traguardo dei 500 milioni di dollari a livello globale, dietro Mission: Impossible - The Final Reckoning, Superman, F1 - Il Film, Dragon Trainer, Jurassic World - La Rinascita, Un film Minecraft, Lilo & Stitch e Ne Zha II.

Inoltre, è il primo e unico film del MCU a raggiungere questo traguardo nel 2025, avendo superato di gran lunga sia Captain America: Brave New World (415,1 milioni di dollari in tutto il mondo) che Thunderbolts* (382,4 milioni di dollari), quest'ultimo cocente flop al box-office per lo studio diretto da Kevin Feige ma che tuttavia si sta riscattando dopo l'arrivo in streaming su Disney+.

Nonostante abbia raggiunto questo importante traguardo, I Fantastici 4: Gli Inizi sta ancora faticando a scalare la classifica di tutti i tempi dei film del Marvel Cinematic Universe. Dopotutto, la redditizia serie di film sui supereroi, che ha incassato complessivamente più di 32 miliardi di dollari in tutto il mondo, ha già avuto altri 26 episodi che hanno incassato più di 500 milioni di dollari.

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal primo piano

Il film Marvel rientrerà dei costi di produzione?

Indipendentemente dalla sua posizione negli incassi del MCU, questo traguardo è di vitale importanza. Il budget dichiarato de I Fantastici 4: Gli Inizi è di circa 200 milioni di dollari. Sebbene il suo punto di pareggio esatto sia sconosciuto, i film spesso devono recuperare due volte e mezzo il loro budget al botteghino, il che potrebbe collocare il suo punto di pareggio stimato a circa 500 milioni di dollari.

Con il passare delle settimane, diventava sempre meno certo che sarebbe riuscito a raggiungere la parità. Tuttavia, ora che ci è riuscito, sembra certo che otterrà almeno un modesto profitto, soprattutto una volta che sarà sostenuto dai ricavi delle prossime uscite in digitale e in streaming.