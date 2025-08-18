I Fantastici 4 e Superman: chi sta vincendo la sfida al box-office tra DC e Marvel Studios?

Ora che sono passate diverse settimane dalla loro uscita al cinema, scopriamo se il primo film DC Studios è riuscito a battere la concorrenza di Kevin Feige

I Fantastici 4: Gli Inizi ha raggiunto un altro traguardo importante al botteghino mondiale questo fine settimana, superando i 450 milioni di dollari. Con 247 milioni di dollari negli Stati Uniti e 221,7 milioni di dollari all'estero, il reboot ha raggiunto un totale di 468,7 milioni di dollari; ma come sta andando la sfida a distanza con Superman di James Gunn?

Il prossimo fine settimana supererà i 476,1 milioni di dollari incassati da Ant-Man and The Wasp: Quantumania e, con l'andamento in miglioramento, grazie anche all'uscita digitale anticipata di Superman, il traguardo dei 500 milioni di dollari è di nuovo alla portata.

Al momento, la pellicola dei Marvel Studios sta puntando a un incasso globale compreso tra 500 e 510 milioni di dollari, un risultato solido, anche se non spettacolare, che significa che il film dovrebbe almeno andare in pareggio, una deriva anche preoccupante per lo studio che sta faticando a ritrovare il successo di un tempo.

Superman: un'immagine di David Corenset

Chi sta vincendo la sfida tra DC e Marvel

È difficile dire se Disney e Marvel Studios saranno soddisfatti di questo risultato. Tuttavia, quest'ultima è riuscita a realizzare il primo film acclamato dalla critica con questi personaggi prima del loro ritorno in Avengers: Doomsday, in uscita il prossimo dicembre. Con questo e Avengers: Secret Wars che garantiranno un ulteriore aumento dell'interesse per il franchise dei Fantastici Quattro, ci sono buone possibilità che alla fine arriverà un sequel incentrato su Reed, Sue, Ben e Johnny.

Superman, nel frattempo, ha raggiunto i 594,5 milioni di dollari in tutto il mondo (340,9 milioni di dollari sul mercato interno, 253,6 milioni di dollari all'estero) e dovrebbe superare i 600 milioni di dollari il prossimo fine settimana (si prevede un totale finale compreso tra 605 e 620 milioni di dollari).

Alla fine dei conti, Superman avrà battuto I Fantastici 4: Gli Inizi di circa 100 milioni di dollari, una vittoria impressionante per la DC Studios, leggermente smorzata dal fatto che la produzione e la commercializzazione del film sono costate, secondo quanto riportato, 50 milioni di dollari in più.