I Fantastici 4, Michael Giacchino ha dovuto riscrivere la colonna sonora: "Qualcosa non funzionava"

Il compositore aveva registrato lo score ben prima dell'inizio delle riprese ma successivamente ha avuto dei ripensamenti quando parte del tono del film Marvel è stato cambiata in corso d'opera

Michael Giacchino è uno dei compositori più prolifici degli ultimi anni e recentemente è tornato a lavorare per i Marvel Studios ne I Fantastici 4: Gli Inizi. Tuttavia, ha dovuto rimediare a un problema riscrivendo parte della colonna sonora del film.

Parlando con Deadline, il compositore ha rivelato di aver scritto una colonna sonora completa per il film prima dell'inizio delle riprese principali, che però ha poi scartato dopo averlo visto per la prima volta.

"In realtà avevo scritto un'intera altra colonna sonora per questo film, che probabilmente non sentirete mai", ha raccontato Giacchino. "Ricordo solo che, quando l'ho visto per la prima volta con quella musica, qualcosa non funzionava".

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Giacchino: "Ecco perché la prima colonna sonora non funzionava"

Il compositore si è unito al progetto inizialmente quando Kevin Feige gli ha chiesto di scrivere un brano per I Fantastici 4: Gli Inizi da presentare al San Diego Comic-Con. I temi musicali che aveva scritto in anticipo per Galactus e Silver Surfer sono poi stati utilizzati sul set mentre il regista Matt Shakman stava girando il film.

"La parte davvero divertente", ha ricordato Giacchino, "è che [il regista] Matt [Shakman] ha portato quella musica sul set. È stata utile a suggerire al team il tono. È una cosa davvero rara. Penso che chiunque faccia cinema dovrebbe assumere prima il compositore e fargli scrivere il tema principale, così tutti possono essere sulla stessa lunghezza d'onda fin dal primo giorno".

Nonostante ciò, Giacchino ha sentito che qualcosa non funzionava quando ha visto il suo primo lavoro combinato con le immagini del film. "Musicalmente, quando scrivo, mi piace partire dall'inizio e arrivare fino alla fine", ha spiegato. "Avevo costruito tutto basandomi su una versione del film. Quando ho visto quella musica accostata alla nuova versione, ho pensato: 'Oh mio Dio, questo non funziona per me'".

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal primo piano

Il compositore tornerà a dirigere un progetto Marvel?

Giacchino è passato dietro la macchina da presa per dirigere Marvel Studios presenta: Licantropus per i Marvel Studios, anche se non è ancora tornato per un seguito. Molti fan sperano di vederlo alla regia del film - ancora non confermato - dedicato ai Midnight Sons, ma quello non sarà il suo prossimo progetto da regista.

"Quello del compositore è un lavoro molto solitario", ha raccontato. "Mi mancava quell'interazione con un gruppo di persone. Per me, il cinema è la più grande forma d'arte collettiva che esista. Ti permette di collaborare con artisti straordinari di ogni tipo. Dirigerò un film per la Warner Bros. Sarà davvero divertente e non vedo l'ora di potervi raccontare di più a riguardo".