Fantastic Four: Ryan Gosling in prima linea per entrare a far parte del cast

Dopo i rumor su Adam Driver come Mr. Fantastic è ora il turno delle voci su Ryan Gosling, anche se non si sa ancora per quale ruolo

Il rumor che circola nelle ultime ore è che Ryan Gosling entrerà a far parte del cast di Fantastic Four. Nel podcast The Hot Mic, l'insider solitamente credibile Jeff Sneider ha condiviso la notizia secondo cui Ryan Gosling sarebbe in prima fila per un ruolo nel film dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios. Sneider ha detto di aver "sentito" citare il nome di Gosling riguardo al film del 2025, anche se non ha specificato per quale ruolo. Erano già circolate voci che lo davano in corsa per interpretare Sentry, un personaggio che dovrebbe fungere da antagonista in Thunderbolts sempre nell'MCU. Per non parlare del fatto che Gosling stesso avrebbe espresso il desiderio di interpretare Ghost Rider in un eventuale reboot.

Quale personaggio potrebbe interpretare Gosling nei Fantastici Quattro? Ingaggiare qualcuno del calibro di Ryan Gosling sarebbe un enorme vantaggio per l'MCU, indipendentemente dal ruolo che potrebbe avere nei Fantastici Quattro.

La star potrebbe sicuramente interpretare il ruolo principale di Reed Richards, che sarà uno dei personaggi principali più importanti dell'MCU nella saga del multiverso e oltre. È da tempo però che da più parti si indica Adam Driver in cima alla lista dei desideri della Marvel per interpretare Mr. Fantastic, ma se l'attore per qualche motivo non dovesse entrare a far parte del cast, Gosling sarebbe una valida alternativa. Ancora più intrigante però sarebbe l'idea che Gosling interpreti un personaggio per il quale la Marvel avrebbe grandi progetti, ovvero Silver Surfer, che nei piani dovrebbe avere anche una serie dedicata.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe Gosling come opzione?

Fantastic Four dovrebbe arrivare nelle sale il 14 febbraio 2025.