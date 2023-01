I Fantastici 4: Adam Driver potrebbe essere il prossimo Reed Richards?

Adam Driver, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere il possimo Reed Richards nella nuova versione dei Fantastici Quattro.

Il sito The Direct sostiene che i Marvel Studios starebbero delineando l'atteso reboot le cui riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi in vista di un debutto nelle sale previsto per il mese di febbraio 2025.

John Krasinski sembrava il nome più probabile per il ruolo di Reed Richards nel prossimo Fantastic Four. Online si è poi parlato della possibilità di un coinvolgimento di Penn Badgley e Diego Luna. Ora, invece, sarebbe Adam Driver in corsa per il ruolo di Mr. Fantastic o forse Doctor Doom, come sostengono più di un "insider" come Jeff Sneider, Grace Randolph e le fonti del sito.

Adam Driver e l'arte di cambiare: i 5 ruoli chiave del suo exploit

L'attore, che ha già collaborato con la Disney in occasione dei film di Star Wars, sembra sia la prima scelta dei Marvel Studios.

Driver sta attualmente lavorando sul set di Megalopolis, diretto da Francis Ford Coppola, e il suo impegno dovrebbe concludersi circa nel mese di marzo. Le tempistiche potrebbero quindi permettere ad Adam di entrare nel MCU.