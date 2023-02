Fantastic Four: Matt Shakman svela quando inizieranno le riprese del reboot

I fan dovranno attendere ancora a lungo pima di avere delle indiscrezioni sul reboot di Fantastic Four, in arrivo nelle sale il 14 febbraio 2025: Matt Shakman, regista del progetto, ha infatti svelato quando inizieranno le riprese. L'inizio del lavoro sul set sembra sia previsto per i primi mesi del 2024.

In una nuova intervista rilasciata a The Wrap, Matt Shakman ha dichiarato: "Ho trascorso un periodo grandioso lavorando a Star Trek per oltre un anno, collaborando da vicino con J.J. Abrams e tutti tra le fila della Paramount e amo quel franchise, e amo quel cast che J.J. ha messo insieme, e sarebbe stato un piacere incredibile lavorare con loro per il quarto film".

Il filmmaker ha ribadito: "Ma i film hanno diversi percorsi e momenti, e tempistiche e sono un po' mutevoli, quindi quando è arrivata l'opportunità di occuparmi di Fantastic Four è stato troppo difficile rinunciarci e non tornare a casa dalla Marvel, dove ho lavorato a Wandavision e con quelle persone che sono dei meravigliosi collaboratori".

Shakman ha poi raccontato: "Si tratta realmente di una famiglia e poter tornare lì e occuparmi di qualcosa che amo realmente è stato bello. Per alcuni aspetti sono progetti simili: sono entrambi stati lanciati negli anni '60 in contemporanea, sono entrambi sull'ottimismo e sul guardare alle stelle e alla tecnologia che può risolvere tutto, in più la storia parla di famiglia - della famiglia che si ha, della famiglia che si realizza. Quindi quei due progetti si sono allineati in molti modi e si rivolgono al mio cuore e in modo uguale, sono eccitato nel lavorare a Fantastic Four".

A quasi un anno di distanza dall'inizio delle riprese sembra quindi ancora troppo presto per scoprire nuovi dettagli sul cast o sul possibile approccio scelto alla storia, già arrivata in passato sul grande schermo.