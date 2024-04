Fantastic Four, Lakeith Stanfield sulla scelta di Julia Garner come Silver Surfer: 'Pensavo dovessi essere io'

Il commento di Lakeith Stanfield alla scelta di Julia Garner per il ruolo di Silver Surfer in Fantastic Four ha alimentato le ipotesi dei fan della Marvel.

Nella giornata di ieri è stato annunciato che Julia Garner avrà il ruolo di Silver Surfer nel film Fantastic Four e la reazione di Lakeith Stanfield ha alimentato le ipotesi che l'attore fosse in corsa per il ruolo.

Il post pubblicato dall'attore è stato cancellato successivamente, tuttavia online sono presenti alcuni screenshot del suo commento.

Il commento dell'attore

Molti fan della Marvel avevano infatti indicato Lakeith Stanfield come uno dei loro attori preferiti per la parte di Norrin Radd in Fantastic Four. I produttori hanno invece scelto di portare sul grande schermo Shalla-Bal, una versione di Silver Surfer presente tra le pagine dei fumetti.

L'attore, commentando la scelta di Julia Garner, aveva scritto su Instagram: "Pensavo sarei stato io, ma immagino sia così...".

The Fantastic 4, chi è Shalla-Bal? Tutto sul nuovo Silver Surfer di Julia Garner

Le ipotesi dei fan

Dopo le parole scritte da Stanfield i fan hanno iniziato a chiedersi se il suo commento fosse solo legato ai tanti commenti e alle indiscrezioni che si erano diffuse online o se ci fosse qualcosa di fondato nelle tante ipotesi.

Nel caso in cui Lakeith fosse stato coinvolto nelle audizioni, inoltre, potrebbe comunque esserci un'apparizione di Norrin nel film, considerando che nei fumetti il personaggio ha una storia d'amore con Shalla. Il loro legame potrebbe inoltre essere sfruttato nella storia del film per creare un confronto con la relazione di Reed Richards e Sue Storm.

Matt Shakman è regista di Fantastic Four, mentre la sceneggiatura è firmata da Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer.

Gli interpreti degli eroi saranno Pedro Pascal nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby che è Sue Storm/Donna invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach che è Ben Grimm/la Cosa.