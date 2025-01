The Fantastic Four: First Steps, Julia Garner anticipa: "Il mio Silver Surfer sarà davvero... scintillante"

L'interprete di uno dei potenziali villain chiave di The Fantastic Four: First Steps rompe il silenzio anticipando le prime informazioni sul suo personaggio.

Da Ozark a The Fantastic Four: First Steps il passo è breve. Dopo essersi fatta notare nell'arguta serie Netflix, l'acclamata Julia Garner è alle prese col ruolo che potrebbe lanciare la sua carriera nell'olimpo. A breve la vedremo in uno dei cinecomic Marvel più attesi dai fan che vedrà il ritorno della Prima Famiglia Marvel in seno all'MCU. Grande la curiosità nei confronti del film e del ruolo affidato alla Garner, quello del villain Silver Surfer.

"Non posso dire molto di quel progetto", ha spiegato Giulia Garner a Entertainment Weekly durante un'intervista legata all'uscita dell'horror Wolf Man, nei cinema italiani dal 16 gennaio. "Tutto quello che posso dire è che sono molto fortunata ad avere una parte in quel progetto, e i Fantastici Quattro sono davvero fantastici. Sono così straordinari e non vedo l'ora che la gente li veda. Presumo che che questo Silver Surfer sarà davvero scintillante, come nei fumetti e nei film precedenti. Ma questo è tutto ciò che dirò."

Giulia Garner Garner affiancherà Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm/La Donna Invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/La Cosa e Ralph Ineson nei panni di Galactus. L'attrice ha confermato che questa è la prima volta che Marvel la corteggia per un ruolo nel loro universo cinematografico ancora in crescita.

"Sento che molto ha a che fare con il casting e con ciò che sembra giusto" spiega, riguardo alla sua presenza nel cast, "ma non è solo Marvel, questo vale per qualsiasi progetto. Devi connetterti con il personaggio."

Gli interpreti dei Fantastici Quattro

Che cosa sappiamo sul ritorno della Prima Famiglia

Secondo quanto anticipato, The Fantastic Four: First Steps non sarà un'altra storia delle origini visto che in passato ne abbiamo già viste un paio. Ambientato in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, il film vede questi eroi difendere la Terra contro il dio alieno divora-mondi Galactus e il suo araldo Silver Surfer.

Diretto da Matt Shakman, The Fantastic Four: First Steps è uno dei tre lungometraggi Marvel in uscita nel 2025.

"Una delle cose che abbiamo deciso fin dall'inizio era di non fare una storia sulle origini", aveva detto in precedenza Shankman a EW. "Uno dei modi per rendere nostro il film è stato non raccontare la storia di loro che evolvono, cambiano e iniziano la nostra storia. C'è molta narrativa nota che porta a quel momento, giusto? E poi stai inventando la tua nuova storia iniziando praticamente dalla fine del primo atto, quindi abbiamo pensato: 'Bene, iniziamo questa cosa con un passo completamente nuovo.' Quindi inizieremo dopo."