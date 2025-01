I Fantastici Quattro confermati per Marvel Rivals: ecco la prima foto ufficiale

I Fantastici Quattro sono in arrivo in Marvel Rivals, come ha confermato il suo sviluppatore.

In un'immagine ufficiale vediamo infatti la versione di Marvel Rivals di Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa, oltre al robot H.E.R.B.I.E. La squadra di supereroi è seduta nel Fantasticar e sullo sfondo si vede anche il Baxter Building.

Lo sviluppatore di Marvel Rivals, NetEase, ha twittato dicendo che un trailer che mostra i Fantastici Quattro è previsto per il 6 gennaio. Una prima domanda dei fan è se H.E.R.B.I.E. sarà giocabile insieme ai membri principali dei Fantastici Quattro. Lo scopriremo presto.

I Fantastici 4 in Marvel Rivals

Vale la pena notare che l'immagine dei Fantastici Quattro include anche quelli che sembrano pipistrelli che volano in un cielo illuminato da una luna rosso sangue. Questo dettaglio potrebbe suggerire l'arrivo di Blade nella seconda stagione?

Marvel Rivals è stato un successo per NetEase, con 10 milioni di giocatori in soli tre giorni e 20 milioni in due settimane. Lo sparatutto PvP a squadre di supereroi, free-to-play, è stato lanciato il 6 dicembre su PC tramite Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Serie X e S. Mentre Sony e Microsoft non hanno reso pubblici i numeri dei giocatori, Steam rende disponibili le statistiche di Valve.

Su Steam, Marvel Rivals ha raggiunto il suo picco nel weekend di lancio con 480.990 giocatori in contemporanea, sufficienti a farlo entrare nella top five dei prodotti più giocati sulla piattaforma di Valve. Si tratta del 20° numero di giocatori contemporanei più alto mai registrato su Steam, superiore a giochi del calibro di Helldivers 2, Grand Theft Auto 5 e Destiny 2.