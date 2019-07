Fan di Spider-Man, muore a 4 anni: Disney dice no alla lapide con l'Uomo Ragno

Un giovanissimo fan di Spider-Man ha perso la vita e la famiglia non ha ottenuto il via libera della Disney per realizzare una lapide che celebrava il suo amore per l'Uomo Ragno.

Spider-Man non può apparire sulla lapide di un giovanissimo fan e a deciderlo è stata la Disney, negando a un padre il permesso di incidere l'immagine del supereroe in onore del suo amore per l'Uomo Ragno.

L'eroe della Marvel era il personaggio preferito del piccolo Ollie Jones, che ha perso la vita a 4 anni dopo una battaglia durata due anni contro la leucodistrofia, una rara malattia genetica di cui è affetta anche la sorella Laillah.

Il padre, Lloyd Jones, voleva quindi rendere omaggio al figlio e ricordare sulla lapide situata al cimitero di Maidstone, in Kent, la sua passione per Spider-Man. Dopo il rifiuto il padre ha sottolineato: "Non me lo aspettavo davvero, è un altro duro colpo. Ero certo che ce l'avrebbero permesso".

Dopo la morte del bambino, avvenuta a dicembre, la famiglia aveva organizzato un funerale a "tema" con una carrozza decorata con palloncini rossi e blu e un figurante vestito da Spider-Man.

Jason Jones, il fratello di Ollie, ha comunciato con la Disney per provare a realizzare il desiderio del padre e ha spiegato: "Significava tutto per noi. La vita di mio fratello è andata in mille pezzi, ha distrutto l'intera famiglia. Non possiamo superare questo momento fino a quando non verrà realizzata la sua lapide. Spider-Man era la sua intera vita. Amava così tanto il personaggio! Non pensavo fosse un problema, ma il responsabile delle pompe funebri mi ha chiamato e mi ha detto che non poteva realizzarla come desideravamo. Inizialmente pensavo fosse uno scherzo. Capisco i problemi di copyright, ma non capisco perché la Marvel dovrebbe avere dei problemi per una cosa simile".

The Walt Disney Company ha motivato il rifiuto alla famiglia spiegando: "Vi mandiamo le nostre più sincere condoglianze. Se abbiamo avuto anche una piccola parte nella felicità di Ollie ne siamo onorati. Generazioni di fan hanno reagito ai nostri personaggi con la stessa meraviglia e gioia come ha fatto Ollie. Molti, infatti, credono che i personaggi siano reali. Ci siamo battuti per mantenere la stessa innocenza e magia che circondano i nostri personaggi e che hanno regalato a Ollie così tanta gioia. Per questo motivo seguiamo una politica messa in pratica fin dallo stesso Walt Disney e che prevede di non permettere l'utilizzo dei personaggi sulle lapidi, nei cimiteri, nei memoriali o nelle urne".

La missiva proseguiva dichiarando: "Pur non potendo esaudire la richiesta della famiglia, saremmo felici di commemorare tuo nipote con una pellicola personalizzata, dipinta e realizzata a mano, dedicata al suo amore per Spider-Man, in cui sarà scritto: 'Per Ollie, grazie per averci permesso di far parte della magia della tua vita. I tuoi amici alla Walt Disney Company'. Ci sentiamo privilegiati nell'averlo avuto come fan".

I Jones hanno spiegato di aver capito le motivazioni che portano a non voler associare i personaggi con l'idea di morte, ma il padre di Ollie ha aggiunto: "Per me non ha senso, i personaggi muoiono sempre nei loro film".

Le autorità locali stanno aiutando la famiglia a trovare un modo per rendere omaggio al figlio, tuttavia hanno spiegato che ci sono delle procedure da rispettare ed era necessario ottenere tutte le approvazioni prima di procedere con la realizzazione della lapide.