Fallout: ecco il terrificante Easter egg celato in piena vista

Critica e pubblico entusiasti dopo la messa in onda di Fallout, serie targata Prime Video ispirata all'omonimo franchise di videogiochi ambientata 200 anni dopo l'apocalisse, quando i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell'infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Fallout non leggete la seguente news

Fallout: una scena

Come svela la nostra recensione di Fallout, la serie di Jonathan Nolan si svela a poco a poco scoprendo le sue carte. Due sono le trame principali, una che segue Norm (Moises Arias) nel Vault 33 e un'altra che segue il personaggio di Walton Goggins, Cooper Howard, prima che venga sganciata la bomba. Le due storie partono dalle estremità opposte della sequenza temporale verso lo stesso obiettivo, portare alla luce i sinistri eventi che stanno accadendo nei Vault. A tal fine, Fallout nasconde uno dei più grandi indizi sulla vera natura di Vault-Tec in bella vista.

Fallout: per la critica e il pubblico è ai livelli di The Last of Us

All'inizio del sesto episodio di Fallout, Howard sta girando uno spot pubblicitario per la Vault-Tec in cui canta le lodi dei suoi Vault e della loro capacità di custodire e proteggere i valori americani fondamentali. Quando l'annuncio volge al termine, un numero di telefono lampeggia sullo schermo. Il numero è 213-25-VAULT e rimane sullo schermo per un tempo stranamente lungo per un dettaglio così piccolo. Se si prova a comporre il numero 213-258-2858 (dagli Stati Uniti) si ode il suono della segreteria telefonica di qualcuno, seguita dalle urla ripetute di un uomo prima che la chiamata si interrompa.

Fallout: una scena della serie

Le persone che hanno familiarità con la serie (e con i videogame a cui è ispirata) probabilmente sanno che non c'è nulla di buono da guadagnare dalla conoscenza di ciò che realmente accade nei vari depositi in tutta l'America, ma le persone che sperimentano Fallout per la prima volta devono prepararsi a un viaggio da incubo lungo otto episodi. L'orrore crescente di tutto ciò che è accaduto nel Vault-Tec si svela pian piano fino al gran finale e il messaggio telefonico è una sintesi perfetta del male che alberga in questi luoghi.