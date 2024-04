Fallout: per la critica e il pubblico è ai livelli di The Last of Us

Ora che Fallout è disponibile con l'intera prima stagione su Prime Video, possiamo scoprire cosa ne pensano critica e pubblico. Stando a quanto riportato su Rotten Tomatoes, il punteggio dello show è paragonabile a quello di The Last of Us.

Il punteggio di Fallout su Rotten Tomatoes (93%) può essere paragonato a quello di un altro importante adattamento di videogiochi, The Last of Us. La prima stagione di The Last of Us aveva ottenuto un punteggio quasi perfetto del 96% sul sito.

Il punteggio di gradimento del pubblico era stato altrettanto impressionante, pari all'89%. Fallout non è molto distante, visto che il pubblico ha fatto schizzare la percentuale di gradimento dello show all'85%. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Fallout.

Fallout: una scena

Durante la produzione di Fallout, la serie è stata paragonata più volte a The Last of Us prima ancora della sua uscita. Ciò è dovuto principalmente al fatto che entrambe le serie sono adattamenti di videogiochi ambientati in un universo post-apocalittico. Detto questo, la natura del loro adattamento videoludico è molto diversa. Mentre The Last of Us è un gioco d'azione e avventura in terza persona che ha creato la storia narrativa su cui si basa la serie, la serie Fallout ha creato una storia originale che esiste all'interno della continuità dell'universo del gioco.

Cosa racconta Fallout?

Basato su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e di chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nel paesaggio infernale irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono sconvolti dalla scoperta di un universo incredibilmente complesso, allegramente strano e altamente violento che li attende.

Fallout 2 verrà realizzata: la serie Prime Video ottiene il sostegno del tax credit in California

La serie è interpretata da Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan e Xelia Mendes-Jones.