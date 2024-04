Fallout 2 sarà ambientato in un'iconica location del videogame, ma non sarà proprio uguale

Il successo di pubblico e critica di Fallout ha spinto Prime Video a confermare prontamente l'arrivo di una seconda stagione dello show, che sarà ambientata in un'iconica location del videogame, ma con qualche cambiamento.

Speculazioni e teorie sulla prima stagione di Fallout si sprecano, con i fan che si interrogano sui misteri dello show, dal misterioso siero del venditore di olio di serpente all'aeronave della Confraternita d'Acciaio. Una cosa che sappiamo per certo è che la seconda stagione si svolgerà a New Vegas, l'ambientazione dell'amatissimo videogioco Fallout: New Vegas.

Fallout: una scena

In una nuova intervista con GQ, i co-showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno commentato le varie teorie dei fan emerse dopo l'uscita di Fallout su Prime Video, parlando per l'appunto della nuova location. Come i fan hanno notato, la serie ha rivelato quella che sembra una New Vegas in rovina, assai diversa dal luogo alla fine degli eventi del videogioco New Vegas. Pensiamo anche a come si posiziona la serie nella timeline: lo show televisivo è ambientato nell'anno 2296, dopo tutti i videogiochi di Fallout. Fallout 4 è ambientato nell'anno 2287, mentre Fallout: New Vegas è ambientato nell'anno 2281, ben 15 anni prima degli eventi della serie.

Come spiegano gli autori: "Il mondo è progredito e l'idea che la terra desolata rimanga com'è per decenni per noi è assurda".

Fallout 2: in arrivo un'iconica location dei videogame

Cosa è successo a New Vegas?

Cosa è successo nei 15 anni trascorsi dall'ultima volta che abbiamo visto New Vegas? Questo è esattamente ciò che è stato chiesto a Wagner e Robertson-Dworet e il duo ha confermato che l'ambientazione è effettivamente cambiata.

"Tutto ciò che vogliamo davvero è che il pubblico se ne renda conto e capisca che sono accaduti dei fatti, che non ci sia l'aspettativa che la storia ripartirà esattamente dalla fine dopo una miriade di finali canonici che dipendono dalle scelte del giocatore di Fallout: New Vegas", ha spiegato Wagner.

Fallout: un'immagine della serie

"Con le scene post-credits volevamo far capire che il mondo è progredito, e l'idea che la terra desolata rimanga com'è decennio dopo oltre un decennio per noi è assurda. È solo un luogo di tragedie, eventi, orrori costanti - c'è un costante flusso di traumi. Stiamo insinuando che sia accaduto ben altro".

Wagner e Robertson-Dworet hanno inoltre spiegato che sarà necessario prestare attenzione ai flashback contenuti nella serie, in particolare alle rivelazioni sulle figure oscure che hanno visto Vault-Tec rivelare il suo piano per il lancio delle armi nucleari in un incontro con i leader aziendali rivali. Parlando di chi ha sparato per primo, alcuni credono che l'ipotesi che la Vault-Tec dia inizio alla Grande Guerra sia sbagliata, anzi, su questo aspetto c'è ancora molto da rivelare.

"Non considererei nulla come definitivo perché, ancora una volta, tutto ciò che vediamo è molto soggettivo", ha detto Wagner. "Quella scena è accaduta. Ma ciò che accade tra quel momento e l'effettiva caduta delle bombe... posso dire che accadono molte altre cose prima delle bombe."

