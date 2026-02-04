Fallout 2: la scena post-credits svela una grave minaccia per la terza stagione

Il gran finale della seconda stagione di Fallout, e in particolare la scena post-credits, ci hanno fornito una chiara anticipazione della direzione che interpreterà la terza stagione della serie Prime Video.

L'episodio finale di Fallout 2 è approdato in streaming nel cuore della notte italiana e i fan più accaniti lo hanno già visionato, ma raccomandiamo di non proseguire nella lettura di questa news a chi vuole godersi la visione dell'episodio con calma senza rischio di spoiler .

Una scena di Fallout 2

Che cosa accade nella scena post-credits di Fallout 2?

Come anticipa la recensione dei primi episodi di Fallout, la serie ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e prodotta da Jonathan Nolan e Lisa Joy prosegue il suo corso svelando stupefacenti avventure che si svolgono, stavolta, nel deserto del Mojave e in una post-apocalittica New Vegas. Fanno prte del cast Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones, Walton Goggins, e Frances Turner.

La scena dopo i titoli di coda non solo anticipa la storyline della terza stagione (Prime Video ha rinnovato lo show a maggio 2025), ma svela anche uno dei principali villain. La scena si concentra sulla Confraternita d'Acciaio. L'ordine neo-cavalleresco è stato assente per diversi episodi della seconda metà della seconda stagione.

Nella scena in questione, Dane, uno scriba della Confraternita d'Acciaio, porta al leader, l'Anziano Quintus, i misteriosi resti che aveva richiesto. Dopo averli posizionati sul tavolo e averli aperti su ordine di Quintus, Dane gli chiede cosa siano. Quintus, avanzando zoppicante verso il tavolo, risponde di aver cercato di unire la Confraternita per pura virtù, esprimendo rammarico per averlo fatto. Successivamente rivela il suo cambiamento di mentalità dicendo: "Quintus l'Unificatore è morto. È nato Quintus il Distruttore".

La telecamera si sposta poi sui progetti di una grande armatura meccanica nota come Liberty Prime Alpha, qualcosa che i fan dei videogiochi ben conoscono.

Una scena di Fallout 2

Il legame della serie Prime Video coi videogiochi

Liberty Prime gioca un ruolo importante nei videogame Fallout 3 e Fallout 4, come chiarisce Comingsoon.net. Fu progettato dall'esercito degli Stati Uniti prima della Grande Guerra come super arma per combattere le potenze comuniste della Cina. Le sue enormi dimensioni gli consentivano di abbattere insediamenti in pochi secondi. Sfortunatamente, la mancanza di una fonte di energia adeguata ne impedì l'impiego, e finì per rimanere inattivo all'interno del Pentagono per 200 anni dopo l'inizio dell'apocalisse nucleare.

La Confraternita d'Acciaio, sotto la guida di Owyn Lyons, scoprì in seguito l'esistenza di Liberty Prime. Dopo diversi tentativi falliti di ripristinarne la funzionalità, ci riuscirono con l'aiuto della Dott.ssa Madison Li. In seguito, la Confraternita impiegò l'armatura nella sua guerra contro l'Enclave. La macchina si rivelò un avversario pericoloso per l'Enclave e le altre fazioni avversarie. Sfortunatamente, l'Enclave distrusse Liberty Prime, indebolendo notevolmente le forze della Confraternita.