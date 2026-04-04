Fallout 3: tutto quello che sappiamo sulla terza stagione della serie post-apocalittica

Creata da Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, Fallout ha debuttato nell'aprile 2024 ed è diventata rapidamente una delle serie più viste in streaming su Prime Video.

La seconda stagione della serie post-apocalittica è arrivata nel dicembre 2025, traendo ispirazione in gran parte da Fallout: New Vegas, considerato da molti uno dei migliori titoli della serie di videogiochi. È la fatiscente New Vegas Strip ad attirare i nostri eroi, così come diverse fazioni assetate di sangue desiderose di dominare la superficie devastata della landa desolata di Fallout.

La spiegazione del finale della seconda stagione

La seconda stagione approfondisce il lato più oscuro del mondo di Fallout, rivelando che Vault-Tec non solo ha previsto, ma ha contribuito attivamente alla distruzione nucleare per creare una nuova società controllata geneticamente. In questo contesto, Hank rappresenta una visione alternativa ma altrettanto inquietante: invece di lasciare che la guerra distrugga tutto, propone un sistema basato sul controllo mentale, che elimina il libero arbitrio in nome della stabilità. Lucy, fedele ai suoi principi, rifiuta questa idea e tenta di fermarlo, ma ormai il piano è già in moto.

Fallout, Ella Purnell e Walton Goggins nei panni del Ghoul

Parallelamente, la situazione nel mondo esterno si fa sempre più instabile, con una guerra imminente a New Vegas e nuove rivelazioni sul passato dei personaggi principali. Il Ghoul scopre che la sua famiglia potrebbe essere ancora viva, dando una nuova direzione alla sua storia, mentre nei vault si prepara un'altra minaccia con l'intervento dell'Enclave.

Qual è la trama della terza stagione di Fallout

Non c'è ancora una sinossi ufficiale della terza stagione, ma il regista Todd Howard ha dichiarato che gli sceneggiatori stanno lavorando attivamente in questo momento. "Per quanto riguarda il gioco e la serie TV, stiamo scrivendo la terza stagione", ha detto. "Stiamo discutendo su cosa faremo e quali elementi potremo inserire nei nostri giochi quando uscirà, in modo che non sembrino forzati o finti".

Sembra probabile che la terza stagione seguirà il Ghoul in Colorado alla ricerca di sua moglie e sua figlia. Lucy e Maximus (Aaron Moten), nel frattempo, potrebbero o meno unirsi a House mentre la Legione e la NCR si scontrano sulla Strip.

Fallout 2, Walton Goggins in un flashback della serie

Avremo anche un'idea più chiara di cosa sia la Fase 2. Sappiamo che è collegata ai piani di dominio mondiale della Vault-Tec (e che potrebbe essere collegata a qualcosa chiamato "Virus Evolutivo Forzato"), ma probabilmente risponderà a molte domande su una minaccia finora inesplorata per la Zona Contaminata (sì, stiamo parlando dell'Enclave).

Quando e dove uscirà in streaming la Stagione 3?

La terza stagione di Fallout non ha ancora una data di uscita, ma Jonathan Nolan ha dichiarato a IGN a dicembre che il team punta a iniziare le riprese nell'estate del 2026. "Vedremo se tutto andrà per il verso giusto, nonostante i piani ben congegnati e tutto il resto", ha detto. "Ma sono entusiasta del fatto che, sebbene la portata della serie non sembri diminuire di stagione in stagione... Geneva, Graham e il nostro cast e la nostra troupe incredibilmente talentuosi siano stati in grado di lavorare abbastanza velocemente da tornare in onda in un lasso di tempo ragionevole".

Fallout: una scena

Nolan ha anche sottolineato che le serie TV impiegano "sempre più tempo" a distribuire nuove stagioni, cosa che è determinato a evitare con Fallout. "Non vogliamo che la serie perda nulla della sua portata, ma sappiamo che vorremmo tornare in onda il prima possibile". I nuovi episodi arriveranno come sempre in streaming su Prime Video.