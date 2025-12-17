Fallout, la seconda stagione promossa o bocciata? Ecco cosa dice il punteggio su Rotten Tomatoes

Sono arrivate online le prime recensioni dei nuovi episodi della serie, che da oggi sono disponibili su Prime Video, e con esse anche il punteggio sul noto aggregatore e il trend sembra molto positivo

Nel momento in cui scriviamo, i primi tre episodi della seconda stagione di Fallout sono disponibili su Prime Video e nello stesso momento è arrivato anche il punteggio di Rotten Tomatoes su questa nuova stagione della serie.

Al momento, i nuovi episodi hanno ottenuto un punteggio quasi perfetto del 98% su un totale di 40 critiche caricate, battendo la prima stagione che non era andata oltre il 93% (dove però le critiche caricate sul sito erano 133).

I film e le serie TV basati sui videogiochi continuano a crescere in popolarità, e Fallout è ampiamente considerato uno dei migliori dopo una prima stagione stellare. Anche se quest'ultima serie di episodi ha messo alla prova la pazienza di alcuni critici, nel complesso sembra si tratti di un degno seguito.

Fallout 2, Walton Goggins in una scena flashback

Cosa dicono le prime recensioni online?

Fondamentalmente, la serie ora "Certified Fresh" rende giustizia al videogioco Fallout: New Vegas, uno dei più amati dai giocatori sin dalla sua uscita iniziale nel 2010. Oltre ai pareri della critica internazionale, potete leggere anche la nostra recensione di Fallout 2.

"Sebbene la seconda stagione non sia strutturalmente compatta come la prima", scrive Variety, "i segreti e le rivelazioni svelati qui terranno gli spettatori incollati allo schermo". Nonostante la definisca "affollata" di personaggi, GamesRadar+ afferma che lo show "rimane divertente da morire e fa un salto di qualità dando vita a New Vegas con scenografie incredibilmente accurate e una miriade di easter egg del franchise".

IGN assegna alla serie un punteggio di 8/10 e afferma: "Un approccio autentico alle fazioni uniche di New Vegas e un approfondimento dei suoi complessi personaggi originali assicurano che i primi sei episodi della seconda stagione di Fallout siano un ottimo ritorno alla strana terra desolata".

Fallout: un momento della serie

Fallout, dove eravamo rimasti nella prima stagione?

La prima stagione si conclude con una serie di rivelazioni amare che cambiano completamente il punto di vista della protagonista Lucy (Ella Purnell). Infatti, scopre che suo padre, Hank, non è affatto la vittima che credeva: è profondamente legato a Vault-Tec e alle sue decisioni più ciniche. In particolare emerge che la distruzione di Shady Sands, una delle poche vere civiltà rinate dopo la guerra nucleare, è stata causata proprio da Hank per proteggere gli interessi dei Vault. Questo evento segna definitivamente la fine dell'illusione che i Vault esistessero solo per salvare l'umanità.

Quando Lucy cerca di affrontarlo, Hank fugge, dirigendosi verso New Vegas, lasciando la figlia con più domande che risposte. Lucy, pur sconvolta, sceglie di non tornare nel Vault: decide di continuare il suo viaggio nel Wasteland per capire la verità e fermare suo padre.