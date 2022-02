The Falcon and The Winter Soldier: Tom Holland ha ispirato lo show, ma Sebastian Stan non ci sta

Sebastian Stan ha ammesso che Tom Holland ha ispirato la creazione di The Falcon and The Winter Soldier e questa cosa non gli va molto a genio.

Sebastian Stan, protagonista insieme a Anthony Mackie di The Falcon and The Winter Soldier, ha spiegato in maniera esilarante che lo Spider-Man di Tom Holland ha ispirato la creazione dello show Marvel, che altrimenti non ci sarebbe mai stato.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

In un video realizzato per Vanity Fair, Sebastian Stan, che sta promuovendo al momento la serie Pam & Tommy, ha parlato di The Falcon and the Winter Soldier, scherzando sulla sua rivalità con Tom Holland.

Stan ha ammesso con difficoltà che Holland avrebbe il merito di aver ispirato la serie, anche se lui e Anthony Mackie sono i veri protagonisti. Questo perché in Captain America: Civil War, Sebastian Stan e Anthony Mackie lavorano per la prima volta fianco a fianco contro il giovane Spider-Man:

"Praticamente io e Anthony abbiamo fatto lo show solo grazie a Tom Holland. Mi rendo conto di questo mentre parlo, ma mi dispiacerebbe se lui lo sapesse. Tom ovviamente, non Anthony".

Pam & Tommy: nello show Sebastian Stan ha un pene animatronico e parlante

Fin da Captain America: Civil War, Sebastian Stan e Anthony Mackie hanno intrapreso questa faida ironica con Tom Holland, che ha fatto il suo ingresso nel mondo Marvel proprio con quel film.

Eppure, anche se Tom Holland potrebbe aver contribuito a far incontrare Sebastian Stan e Anthony Mackie sullo schermo, non c'è dubbio che The Falcon and the Winter Soldier sia stato reso possibile grazie all'incredibile alchimia tra i due attori.