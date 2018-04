Fahrenheit 451: il trailer del film con Michael B. Jordan

HBO ha diffuso il trailer del film Fahrenheit 451 che andrà in onda sugli schermi americani l'11 maggio.

I protagonisti dell'adattamento del romanzo scritto da Ray Bradbury sono gli attori Michael Shannon e Michael B. Jordan e gli eventi sono ambientati in un mondo in cui la storia è stata cancellata e "i vigili del fuoco" bruciano i libri.

Al centro della storia ci sarà Montag, un giovane che odia il proprio mondo e si scontra con il suo mentore Beatty, cercando di riconquistare la sua umanità.

Fanno parte del cast del film, diretto da Ramin Bahrani, anche Sofia Boutella, Laura Harrier e Lilly Singh.