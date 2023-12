Face/Off: John Woo voleva realizzare un remake al femminile

John Woo, il regista dell'iconico Face/Off - Due facce di un assassino, ha rivelato di aver proposto una versione remake del film con protagoniste femminili, idea che sarebbe stata prontamente rifiutata dagli studios. Il regista del popolare film d'azione con John Travolta e Nicolas Cage ha raccontato la vicenda a CBR.

"No, non ho mai immaginato di continuare la storia del film originale. Una volta ho pensato che se avessi avuto la possibilità di fare un sequel di Face/Off, mi sarebbe piaciuto che fosse interpretato da due personaggi femminili. Due donne che si scambiano i volti. Così l'ho proposto allo studio, ma non erano interessati all'idea", ha spiegato Woo.

Il regista al momento sta lavorando al remake di The Killer per Peacock, ed è in sala con il suo ultimo thriller Silent Night - Il silenzio della vendetta (qui potete leggere la nostra recensione).

Face/Off 2: lo script ha confuso i produttori a causa di tutti gli scambi di faccia

La locandina di Face/Off - Due facce di un assassino

Face/Off 2

Intanto è in lavorazione un sequel di Face/Off che non vede l'inclusione di Woo nel progetto. Face/Off 2 sarà diretto da Adam Wingard che avrebbe coinvolto i protagonisti del film originale John Travolta e Nicolas Cage. A gennaio Cage ha rivelato che i figli dei protagonisti della pellicola del 1997 saranno coinvolti nel sequel, svelando qualche dettaglio in più sulla trama ad oggi ancora sconosciuta. Face/Off 2 non ha ancora una data di uscita.