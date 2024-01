Nicolas Cage: i migliori film dell'attore fuoriserie di Hollywood

In un mondo spesso omologato come quello di Hollywood, Nicolas Cage, nome d'arte di Nicolas Kim Coppola (scelto in onore del supereroe Marvel Luke Cage), ha sempre saputo distinguersi. Sia per la scelta dei copioni, sia per la sua capacità unica di cavalcare l'esagerazione padroneggiandola completamente. Fonte inesauribile di meme prima ancora che i meme esistessero, di Cage per anni si è parlato soltanto in riferimento ai brutti film e ai capelli, dimenticando che si tratta di un attore da Oscar, in grado di passare agilmente da un genere all'altro, che sia action, dramma, fantascienza o un film di guerra.

Nicolas Cage nel film Il mistero dei templari

Impossibile non avere simpatia per lui: la filmografia di Nicolas Cage è infatti piena di momenti altissimi e grandi flop, comunque nobilitati dalla sua presenza. Se c'è lui un film merita comunque di essere guardato. Si tratta infatti di una di quelle personalità straripanti, impossibili da non notare. Sia dentro, che fuori dal set: la sua stravaganza anche nella vita rende molto difficile non provare simpatia per lui.

Grande appassionato di fumetti, Superman su tutti (il film di Tim Burton mai realizzato con Cage nel ruolo dell'eroe DC è uno dei grandi rimpianti di chiunque ami il cinema), ha chiamato il figlio Kal-el, ne ha una collezione vastissima (anche se, evidentemente in un momento di crisi, ha venduto la sua copia del primo albo di Superman per la cifra astronomica di 2,16 milioni di dollari), e, prima che il governo della Mongolia gli chiedesse di restituirlo, in casa aveva anche il cranio di un t-rex.

Ripercorriamo quindi la carriera dell'attore, che quest'anno compie 60 anni, anche se scegliere i migliori film di Nicolas Cage è difficilissimo. La sua filmografia è talmente ricca e varia, che, dovendo scegliere soltanto dieci titoli, sono rimaste fuori pellicole come Stregata dalla luna, Con Air, Peggy Sue si è sposata, Birdy, Mandy, Il colore viola dallo spazio, Cane mangia cane e Kick-Ass.

La nostra intervista a Nicolas Cage

Nella nostra intervista a Nicolas Cage sul film Il talento di Mr. C, l'attore ci ha detto cosa significa per lui essere una star del cinema: "Sono cresciuto amando e guardando le cosiddette "star del cinema". Aspettavo che passassero in tv Jerry Lewis, Chales Bronson e Sean Connery. Secondo me la cosa importante è rimanere eclettici. Provare a fare un po' di tutto. Rimanere uno studente di recitazione, continuare ad approfondire. Un modo per farlo è continuare a sfidare se stessi".

Grande appassionato e studioso di film, per Cage conoscere la storia del cinema è fondamentale se si fa questo lavoro: "Se tenessi un corso, sarebbe materia di studio obbligatoria. Siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti attori, fratelli e sorelle, e dobbiamo conoscere tutto. Ci sono più di cento anni di storia. Bisogna guardare il cinema muto. Bisogna vedere cosa hanno fatto James Dean e Bette Davis. E quindi capire cosa ha funzionato e cosa no. E capire, in termini di interpretazione, cosa possiamo creare e come contribuire. E come creare emozioni genuine. Penso che questo sia importante".

Il talento di Mr. C di Tom Gormican (2022)

Il talento di Mr. C: Nicolas Cage in una scena del film

La vita di Nicolas Cage è talmente folle che era inevitabile che prima o poi qualcuno non ci facesse un film. Il talento di Mr. C (recensione qui) è quel film. E si spinge oltre: Cage interpreta una versione romanzata di se stesso, che è ancora più Cage del vero Cage. Vederlo recitare insieme a Pedro Pascal e sentirli parlare di quanto sia bello Paddington 2 è una vera goduria. Non poteva che essere questo il film bonus.

Arizona Junior di Joel e Ethan Coen (1987)

Nicolas Cage in una scena di Arizona Junior

Dovremmo tutti ringraziare ogni giorno che due maestri dall'assurdo come i fratelli Coen abbiano fatto un film con Cage. E che quel film sia proprio Arizona Junior: una delle migliori interpretazioni dell'attore, che, nel ruolo del criminale Herbert I. "Hi" McDunnough dimostra di avere un grandissimo talento comico.

Cuore selvaggio di David Lynch (1990)

I protagonisti di Cuore selvaggio

David Lynch è ossessionato dal film Il mago di Oz. Lo cita continuamente in ogni sua pellicola. Cuore selvaggio non fa eccezione e rivisita la storia di Baum in chiave grottesca. Quella di Sailor Ripley e Lula Pace Fortune (Laura Dern) è una delle storie d'amore più pazze mai viste sul grande schermo. Vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 1990.

Via da Las Vegas di Mike Figgis (1995)

Via da Las Vegas: un primo piano di Nicolas Cage

Via da Las Vegas è il film che ha fatto vincere a Cage l'Oscar come migliore attore protagonista. Tratto dal romanzo di John O'Brien, l'interprete è bravissimo nel ruolo di Ben Sanderson, uomo che ha perso tutto e decide di andare a Las Vegas per ubriacarsi fino alla morte.

Face/Off di John Woo (1997)

Per alcuni non sarà cinema raffinato, ma _Face/Off_ di John Woo è cinema action all'ennesima potenza. Grande duetto di Cage con John Travolta: i due attori si scambiano infatti i personaggi. Il primo è il criminale Castor Troy, il secondo il poliziotto Sean Archer. Grazie a un'operazione chirurgica, i due si scambiano la faccia. Cult assoluto, nonché uno dei Cage "over the top" migliori in assoluto.

Omicidio in diretta di Brian De Palma (1998)

Quando il carisma di Nicolas Cage incontra la classe dietro la macchina da presa di Brian De Palma non ce n'è per nessuno. In Omicidio in diretta l'attore interpreta il corrotto detective Rick Santoro, che assiste a un incontro di boxe all'Atlantic City Arena durante il quale viene ucciso un politico. Teso come pochi altri film.

Al di là della vita di Martin Scorsese (1999)

Nicolas Cage e Patricia Arquette

Sceneggiato da Paul Schrader e diretto da Martin Scorsese, in Al di là della vita Cage è il paramedico Frank Pierce, caduto in depressione perché da mesi non riesce a salvare nemmeno un paziente. Grande riflessione sulla vita, la morte e la religiosità.

Il ladro di orchidee di Spike Jonze (2002)

Nicolas Cage e Meryl Stree in una scena de Il ladro di orchidee - Adaptation

Uno dei migliori film in assoluto di Nicolas Cage. Sceneggiato dal grandissimo Charlie Kaufman, che avrebbe dovuto scrivere un adattamento del romanzo Il ladro di orchidee di Susan Orlean, la pellicola si è presto trasformata nella storia di due gemelli che devono adattare il romanzo. Entrambi i gemelli sono interpretati da Cage. Anche il resto del cast è stellare: ci sono Meryl Streep, Brian Cox, Tilda Swinton e John Malkovich nel ruolo di se stesso.

Il genio della truffa di Ridley Scott (2003)

Ridley Scott, Sam Rockwell e Nicolas Cage sul set de Il genio della truffa

Il genio della truffa è un film che viene ricordato poco quando si parla sia della filmografia di Cage sia di quella di Ridley Scott. Ed è un peccato, perché è una grande collaborazione e un titolo da riscoprire. L'attore è Roy Waller, il truffatore del titolo, geniale per quanto riguarda i modi di raggirare la gente, ma schiacciato dalle nevrosi, come l'agorafobia. Insieme a Sam Rockwell, che interpreta il socio del protagonista, Frank, Cage è strepitoso.

Pig di Michael Sarnoski (2021)

La trama di Pig è questa: un ex chef ritiratosi a vita privata, passa le giornate a raccogliere tartufi insieme al suo maiale da compagnia. Un giorno gli rapiscono il maiale da tartufo. A quel punto lo chef farà di tutto per recuperarlo. Non c'è altro da aggiungere. Se non che si tratta di una delle interpretazioni recenti che hanno fatto rinascere la carriera di Cage.

Dream Scenario di Kristoffer Borgli (2023)

Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?: Nicolas Cage in una foto

Essendo un meme vivente, non c'era nessuno più adatto di Nicolas Cage a interpretare il protagonista di Dream Scenario (recensione qui), film a sua volta ispirato a un meme. Prodotto anche da Ari Aster, è la storia di un grigio professore di biologia, Paul Matthews, che improvvisamente inizia ad apparire nei sogni di tutti. Cage in ogni versione possibile e immaginabile. Strepitoso.