Face/Off 2: lo script ha confuso i produttori a causa di tutti gli scambi di faccia

Lo sceneggiatore di Face/Off 2 ha rivelato di aver confuso i produttori con il suo script per via dei numeri scambi di faccia.

Da tempo si parla di un possibile sequel di Face/Off, cult di John Woo del 1997 in cui John Travolta e Nicolas Cage si scambiano il volto con un'operazione chirurgica complicando il gioco tra il gatto e il topo al centro della storia. Lo sceneggiatore coinvolto nel sequel, Simon Barrett, ha rivelato che lo script firmato insieme al regista Adam Wingard ha confuso le idee ai produttori per via dei numerosi cambi di faccia.

Simon Barrett ha dichiarato a Slashfilm: "Vi dirò una cosa che non sapete. Ci sono voluti due anni prima che io e Adam lanciassimo Face/Off 2 perché la sceneggiatura era così complessa che i produttori continuavano a dire 'Pensiamo che ci piaccia quello che dite, ma potete semplicemente spiegare chi ha la faccia di chi in questa scena?' Alla fine, è stato solo quando ci hanno effettivamente pagato per scrivere un trattamento di 35 pagine che tutti hanno capito davvero cosa stavamo proponendo. C'è molto entusiasmo a livello di studio, a cui non sono abituato. Penso che abbia un po' a che fare con il recente successo del film sui mostri del mio amico Adam [Godzilla vs. Kong]. Ma non si sa mai, non si sa mai".

Simon Barrett ha svelato di essere attualmente impegnato in una serie di modifiche alla sceneggiatura di Face/Off 2, ma che il progetto resta in fase di sviluppo:

"Abbiamo uno script, lo stiamo sistemando e credo che la direzione che abbiamo intrapreso sia eccitante. Ma abbiamo Neil Moritz e Paramount a supporto, anche se sono un po' confusi continuano a sostenerci a ogni passo."