John Woo sarà il regista del remake di The Killer per Peacock

Il regista John Woo sarà il regista del remake americano del suo film The Killer, progetto che verrà prodotto per Peacock.

Il film originale aveva come protagonista Chow Yun-Fat nel ruolo di un assassino e nel cast c'erano anche Danny Lee e Sally Yeh.

Il film The Killer raccontava la storia di un assassino che deve occuparsi del suo ultimo omicidio prima di ritirarsi. L'uomo sente però il bisogno di fare giustizia quando viene coinvolta un'innocente e la giovane rischia di perdere la vista, situazione che porta il killer a sangue freddo a compiere un ultimo colpo.

Peacock ha annunciato che John Woo sarà il regista del remake realizzato per la piattaforma di streaming.

La protagonista del lungometraggio sembrava dover essere Lupita Nyong'o, ma nel nuovo comunicato stampa non viene riportato il suo nome tra le persone coinvolte nella nuova versione della storia.

Kelly Campbell, presidente di Peacock, ha dichiarato: "Sappiamo che le persone si abbonano a Peacock per vedere film, quindi stiamo costantemente aggiungendo più titoli per andare incontro ai fan. Insieme a Universal Filmed Entertainment Group, siamo eccitati nell'offrire film freschi, esclusivi e originali nel prossimo anno per i nostri utenti insieme ai leggendari blockbuster di Universal Pictures e ai franchise amati che sono attualmente in streaming".