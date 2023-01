Face/Off 2 sta per arrivare e la descrizione della trama di Nicolas Cage è folle

Face/Off è considerato come uno dei migliori film d'azione di sempre: nel 2019 la Paramount Pictures ha annunciato di aver deciso di portare avanti la saga per poi chiarire, nel 2021, che il film in questione sarà un sequel piuttosto che un remake. Nicolas Cage, che ha recitato insieme a John Travolta nell'originale pellicola del 1997, ha recentemente descritto quella che sarà l'apparentemente folle trama di Face/Off 2.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Face/Off 2, Cage sembrava fiducioso riguardo alle possibilità della realizzazione di un sequel di qualità e a distanza di mesi, durante una recente intervista pubblicata da Collider, la star sembra aver confermato questa sua iniziale previsione.

Secondo l'attore, il sequel non vedrà soltanto lui e Travolta riprendere i rispettivi ruoli di Castor Troy e Sean Archer, ma a quanto pare le star saranno affiancate anche dai figli dei due personaggi: "Penso che Face/Off 2 sia un sequel che si presta a molti colpi di scena e imprevedibilità."

"Castor e Sean hanno dei figli che sono cresciuti e unendosi a loro la storia si trasforma in una scacchiera tridimensionale: non siamo solo noi due, John Travolta e io, siamo in quattro a 'giocare a ping-pong' su diversi livelli facendo diventare tutto ancora più complesso. Penso che sia un terreno molto fertile. D'altro canto, ho avuto solo un incontro in un ufficio finora e da allora non ho più sentito niente, quindi non lo so", ha concluso Nicolas Cage.