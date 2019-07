FaceApp: i vecchi supereroi di Avengers: Endgame nella foto di Jeremy Renner

FaceApp ha contagiato anche le star di Avengers: Endgame: Jeremy Renner ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme ai colleghi del cinecomic Marvel in versione anziana.

Utilizzando FaceApp su una foto scattata sul set di Avengers: Endgame, l'interprete di Occhio di Falco ha scoperto che aspetto avrà tra qualche decennio e come saranno i suoi amici e colleghi Chris Hemsworth, Mark Ruffalo Robert Downey Jr. e Chris Evans.

L'applicazione, incredibilmente popolare in questi giorni, modifica infatti le foto invecchiando i soggetti presenti, svelandone il possibile look nella terza età.

Sui social la condivisione delle "immagini dal futuro" è diventata un trend e ora i fan degli Avengers possono dare uno sguardo al modo in cui invecchieranno i propri beniamini.

Jeremy Renner ha accompagnato lo scatto scrivendo: "Wow! Quando Endgame è davvero la fine del percorso...".

Il cinecomic dei fratelli Russo è ancora nelle sale nel tentativo di stabilire un nuovo primato ed entrare nella storia del cinema. Per ora Avengers: Endgame, che segna la fine di un importante capitolo nella storia degli eroi, rimane alle spalle di Avatar nella classifica dei film più visti di sempre, cercando di raggiungere il record stabilito dal progetto diretto da James Cameron che aveva superato 2.788 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo.

